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Бой легенд Тайсон — Джонс не состоится в срок: названа причина (фото)
Выставочный бой между легендарными американскими боксерами — 54-летним Майком Тайсоном (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) и Роем Джонсом-младшим (66 побед, 47 из них нокаутом, 9 поражений), запланированный ранее на 12 сентября в Калифорнии, перенесен на более поздние сроки, утверждает издание The Ring.
По информации источника, восьмираундовый поединок состоится в парке здоровья Dignity Health Park в Карсоне (Калифорния, США) 28 ноября. В Ring объяснили, что бой перенесли, поскольку команда Тайсона считает, что благодаря этому сможет увеличить доходы. Сообщается, что стороны провели встречу по этому поводу и согласовали перенос поединка.
Организация выставочного боя, который будет транслироваться на платной основе, сопровождается и другими проблемами. В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс, решивший перед поединком застраховать свои уши, драться в шлемах (скорее всего, нет). Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличия болельщиков на трибунах.
Подлил масла в огонь и исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер, заявивший в СМИ, что бой Тайсон — Джонс будет не чем иным, как жестким спаррингом, и что будут запрещены нокауты.
«Энди Фостер не сможет контролировать Майка, как только он выйдет на ринг. Я должен буду защищаться, как в настоящей битве. Неужели вы думаете, что если Тайсон решит меня молотить, я буду недоуменно смотреть на Энди?», — цитирует Роя Джонса-младшего Yahoo Sports.
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Добавим, что последний поединок Майка Тайсона прошел в июне 2005-го, когда он проиграл техническим нокаутом своему малоизвестному соотечественнику Кевину Макбрайду. Джонс же покинул ринг победителем, в феврале 2018-го оказавшись сильнее американца Скотта Сигмона в бою за малозначимый титул чемпиона мира по версии WBU.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Майк Тайсон решил возобновить карьеру ради нескольких выставочных боев.
Фото Instagram21
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