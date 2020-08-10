Украинец из Польши: «Динамо» подписало первого новичка при Луческу (фото)

Киевское «Динамо», продолжающее подготовку к сезону под началом нового главного тренера Мирчи Луческу, официально объявило о подписании предварительного контракта с 27-летним украинским игроком обороны польского «Леха» Владимиром Костевичем, известным на родине по выступлениям за «Карпаты».

Левый защитник, в активе которого два поединка в футболке молодежной сборной Украины, заключил трехлетний контракт с «бело-синими», который вступит в силу 1 января 2021 года. А до этого Костевич, ставший в составе «Леха» бронзовым призером чемпионата страны, продолжит выступления в Польше (его соглашение с командой из Познани истекает 31 декабря 2020-го), сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

Владимир Костевич заключил с «Динамо» предварительное соглашение

Напомним, что в рамках подготовки к сезону команда Мирчи Луческу, разгромившая в первом спарринге «Верес» (3:0), 11 августа сыграет с черниговской «Десной», а 12-го — с житомирским «Полесьем».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Динамо» Назарий Русин и Роман Вантух заразились коронавирусом.

Фото ФК «Динамо», ФК «Лех»



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