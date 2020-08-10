27.50 / 27.72 32.20 / 32.68
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары

12:17 10 августа 2020
Сергей Семенов и Аита Гаспарин

Двукратный чемпион мира, чемпион Европы и обладатель двух золотых медалей всемирных Универсиад, знаменитый украинский биатлонист Сергей Семенов решил порвать с холостяцкой жизнью. 32-летний спортсмен сыграет свадьбу с 26-летней биатлонисткой из Швейцарии Аитой Гаспарин.

«Открывайте шампанское, я поменяю фамилию! Я сказала „да“!» — написала Аита Гаспарин в Instagram, разместив фото с любимым.

В свою очередь, жених на одной из фотографий держит в руках белую коробочку с кольцом. «Она сказала: «да», — написал Сергей Семенов.

Напомним, что Аита — младшая из трех сестер-биатлонисток, выступающих за сборную Швейцарии. При этом обе сестры избранницы украинца тоже замужем за биатлонистами. Старшая — 36-летняя Селина, владеющая семью (!) языками, — состоит в браке с россиянином Ильей Черноусовым, а средняя — 28-летняя Элиза — с чехом Мартином Яноушеком.

Знаменитые биатлонистки сестры Гаспарин — Аита, Селина и Элиза

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан вышла замуж за футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

Фото Instagram

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Лукашенко отказался говорить с Путиным: в Москве сообщили сенсацию

Забастовка на БМЗ в Беларуси

В Беларуси начинают бастовать работники заводов

Сергей Семенов и Аита Гаспарин

Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева показала, как проводит лето в собственном особняке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер