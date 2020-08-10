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Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары
Двукратный чемпион мира, чемпион Европы и обладатель двух золотых медалей всемирных Универсиад, знаменитый украинский биатлонист Сергей Семенов решил порвать с холостяцкой жизнью. 32-летний спортсмен сыграет свадьбу с 26-летней биатлонисткой из Швейцарии Аитой Гаспарин.
«Открывайте шампанское, я поменяю фамилию! Я сказала „да“!» — написала Аита Гаспарин в Instagram, разместив фото с любимым.
В свою очередь, жених на одной из фотографий держит в руках белую коробочку с кольцом. «Она сказала: «да», — написал Сергей Семенов.
Напомним, что Аита — младшая из трех сестер-биатлонисток, выступающих за сборную Швейцарии. При этом обе сестры избранницы украинца тоже замужем за биатлонистами. Старшая — 36-летняя Селина, владеющая семью (!) языками, — состоит в браке с россиянином Ильей Черноусовым, а средняя — 28-летняя Элиза — с чехом Мартином Яноушеком.
Знаменитые биатлонистки сестры Гаспарин — Аита, Селина и Элиза
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан вышла замуж за футболиста сборной Украины Александра Зинченко.
Фото Instagram94
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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