25 лет назад украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд, который не побит до сих пор (фото, видео)

Ровно четверть века назад, 10 августа 1995 года, прославленная украинская легкоатлетка Инесса Кравец на чемпионате мира в Гетеборге установила мировой рекорд в тройном прыжке (15 м 50 см), который никто не может побить до сих пор (во время той исторической попытки украинка еще не доступила до стартовой планки 23 см!).

Мировой рекорд Инессы Кравец не побит до сих пор

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Напомним, что уже в статусе чемпионки и рекордсменки мира Инесса Кравец летом 1996 года выиграла «золото» Олимпийских игр в Атланте. А за четыре года до этого — на Играх в Барселоне — после развала Советского Союза в составе команды СНГ (Содружество Независимых Государств) украинка стала вице-чемпионкой Олимпиады в прыжках в длину, уступив всего лишь два сантиметра непобедимой немецкой прыгунье Хайке Дрекслер.

Кстати, тогда, в 1992-м, родина «достойно» оценила серебряную олимпийскую медаль спортсменки.

«Если я назову сумму, то вы будете смеяться. Я была в шоке, и это мягко сказано. Когда нас пригласили на чествование и сказали, что выдают премиальные за медали, оказалось, что за серебряную медаль Олимпийских игр я смогла бы купить две палки колбасы. А столько пафоса было вокруг. Я встала и отказалась от этих премиальных.

А вот после чемпионства на играх в Атланте уже все было солидно. Министерство за золотые медали каждому олимпийскому чемпиону давало 50 тысяч долларов. Плюс автомобиль от генерального спонсора национальной команды «Мазда»", — вспоминала Инесса Кравец в интервью «КП в Украине».

Есть, кстати, что вспомнить и вашему покорному слуге. Декабрь 1995-го. Польша. Олимпийская база в Спале. Украинские легкоатлетки-прыгуньи готовились там к Играм-1996 в Атланте. Так уж совпало, что в эти же дни в этом же спорткомплексе проходил чемпионат Европы по мини-футболу среди журналистов, в котором участвовала сборная Украины (о том, как за несколько дней до выезда в Польшу один наш ведущий футболист-журналист на глазах изумленных восходящих звезд «Динамо» Шовковского и Ващука, с которыми мы бегали в спорткомплексе КПИ в футбол, в сердцах порвал свой утративший действие загранпаспорт, рассказывать не буду — это уже другая история). Так вот. В свободное от тренировок время и Инесса Кравец, и знаменитая прыгунья в высоту Инга Бабакова, и другие девчонки приходили на трибуны и поддерживали футболистов-соотечественников. Там-то мы и познакомились с тренером Инессы.

Фамилию этого замечательного специалиста упустим. Скажем лишь, что Николай. Режим режимом. Но в день святого Николая, 19 декабря, грех было не поздравить наставника рекордсменки мира с днем ангела. Дело поручили двум нашим — травмированному и ветерану команды. И те не подвели. По недостоверной информации, Инесса Кравец после «приема» Николая у журналистов день или два занималась… без тренера. И через полгода стала олимпийской чемпионкой! А наша команда, к слову, уехала из Польши с бронзовыми медалями чемпионата Европы и призом за самый быстрый гол турнира…

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Фото из семейного альбома Инессы Кравец

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