«Шахтер» — «Базель»: онлайн-трансляция матча ¼ финала Лиги Европы

Во вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене на стадионе «Арена АуфШальке», способном вместить немногим более 62 тысяч зрителей (правда, из-за карантина доступ болельщиков на стадион будет запрещен), пройдет четвертьфинальный поединок Лиги Европы между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем» (начало — в 22:00).

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Курс на Германию

Утром 10 января делегация «Шахтера» совершила перелет из Киева в Дюссельдорф, откуда переместится в Гельзенкирхен, где и пройдет четвертьфинал Лиги Европы.

Главный тренер команды Луиш Каштру на финальный турнир взял в Германию 26 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Давид Хочолава, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Лидер "Шахтера" бразилец Тайсон

8 августа Тарас Степаненко отпраздновал 31-й день рождения

Арбитр из Англии

Поединок на «Арена АуфШальке» обслужит английская бригада арбитров во главе с 35-летним Майклом Оливером. Потомственный арбитр (его отец Клайв — также рефери), в повседневной жизни работающий в сфере страхования, ранее лишь однажды пересекался с украинскими командами — на групповом этапе Лиги Европы-2014/2015 британец зафиксировал выездную победу киевского «Динамо» над румынским «Стяуа» (2:0).

Майкл Оливер пересекался с украинскими командами лишь один раз за международную карьеру

100 голов в сезоне

Обыграв в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» (3:0), «Шахтер» довел общее количество мячей, забитых во всех турнирах в сезоне-2019/2020, до круглой цифры — 100. 80 голов подопечные Луиша Каштру забили в матчах УПЛ, по одному — в розыгрышах Кубка и Суперкубка страны, 8 — в Лиге чемпионов и 10 — в Лиге Европы. Примечательно, что ровно четверть из этого количества (25) приходится на счет лучшего бомбардира «горняков» Жуниора Мораеса.

На счету Жуниора Мораеса ровно четверть мячей, забитых "Шахтером" во всех матчах сезона

Путь к четвертьфиналу

Донецкий «Шахтер» начинал свое выступление в еврокубковом сезоне-2019/2020 с группового турнира Лиги чемпионов. В компании «Манчестер Сити», «Лиона» и загребского «Динамо» украинская команда заняла третье место и вышла в еврокубковую весну, правда, уже в Лигу Европы.

В плей-офф второго по престижности европейского клубного турнира подопечные Луиша Каштру последовательно обыграли португальскую «Бенфику» (2:1 дома и 3:3 на выезде) и немецкий «Вольфсбург» (2:1 на выезде и 3:0 дома), что позволило им стать участником мини-турнира в Германии, который определит победителя Лиги Европы нынешнего сезона.

«Базель», как вице-чемпион страны, начал выступление в квалификации Лиги чемпионов, где благодаря забитым на выезде мячам обыграл во втором отборочном раунде голландский ПСВ (2:3 на выезде и 2:1 дома), а в третьем уступил австрийскому ЛАСКу (1:2 дома и 1:3 на выезде).

Выйдя в группу Лиги Европы, швейцарцы, набрав 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей — 12:4), заняли первое место в компании российского «Краснодара», испанского «Хетафе» и турецкого «Трабзонспора». А вот в плей-офф «Базель» пока все матчи выигрывает — сначала в противостоянии с кипрским АПОЭЛом (3:0 на выезде и 1:0 дома), а затем и с немецким «Айнтрахтом» (3:0 на выезде и 1:0 дома).

Выступления в национальных чемпионатах

Донецкий «Шахтер» четвертый сезон подряд стал чемпионом Украины. Причем в этом году сделал это более чем уверенно, гарантировав себе очередное «золото» за пять туров до окончания чемпионата. Благодаря этому тренерский штаб «горняков» получил возможность еще по ходу сезона предоставить краткосрочный отпуск лидерам и проверить в деле тех футболистов, которые имели меньше игровой практики, а также молодежь.

Свой последний официальный матч в рамках чемпионата «Шахтер» провел 19 июля, после чего готовился в Киеве и проводил контрольные поединки, обыграв представителей второй лиги — житомирское «Полесье» (4:1) и ровенский «Верес» (2:0).

Что касается «Базеля», то у швейцарцев практически не было паузы. 3 августа прошел последний тур чемпионата страны («Базель» третий сезон подряд не смог составить конкуренцию «Янг Бойзу» в борьбе за золотые медали), а уже 6-го команда провела ответный поединок с «Айнтрахтом» в Лиге Европы.

«Арена АуфШальке»

Стадион, носящий название «Фелтинс-Арена» на внутренних соревнованиях и «Арена АуфШальке» на международных турнирах, был открыт в 2001 году. Уже через три года, в 2004-м, здесь прошел финал Лиги чемпионов, в котором португальский «Порту» под руководством Жозе Моуриньо обыграл французский «Монако» (3:0). Также в 2006-м арена была задействована для проведения финального турнира ЧМ-2006, приняв пять матчей — четыре на групповой стадии плюс один четвертьфинальный.

"Арена АуфШальке" принимала финал Лиги чемпионов и матчи ЧМ-2006

Однажды приезжал в Гельзенкирхен и «Шахтер», и воспоминания у «горняков» от визита в этот немецкий город остались вполне приятные. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/2005 донецкий клуб после домашней ничьи (1:1) обыграл «Шальке» на выезде (1:0) и прошел дальше в турнире.

Впрочем, не футболом единым живет «Арена АуфШальке». С 2002 года на этом стадионе проводится World Team Challenge — Рождественская гонка звезд биатлона. Дважды здесь триумфовали и украинские смешанные пары: в 2007-м первыми к финишу добрались Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м не оказалось равных Вале Семеренко и Сергею Семенову.

В 2014-м Сергею Семенову и Вале Семеренко удалось хлебнуть чемпионского пива на "Арене АуфШальке"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины матч между «Шахтером» и «Базелем».

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