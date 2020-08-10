Футболист сборной Украины заразился коронавирусом

Футболист «Зари» Дмитрий Иванисеня, в ноябре прошлого года дебютировавший в составе сборной Украины в матче с Эстонией (1:0), сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Воспитанник школы «Шахтера» почувствовал недомогание 6 августа, после чего прошел ПЦР-тест, который показал наличие COVID-19. Иванисеня находится на самоизоляции под наблюдением клубных врачей, чувствует себя хорошо, отмечает потерю вкуса и обоняния.

Сообщается, что «Заря», подписавшая накануне контракт с экс-капитаном «Десны», 29-летним защитником Денисом Фаворовым, приостанавливала тренировочный процесс 8−9 августа и в полном составе прошла тестирование. Все результаты — отрицательные.

Команда Виктора Скрипника, которой предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, уже возобновила тренировки и 11 августа проведет спарринг с «Днепром-1».

Что же касается сборной Украины, то команда Андрея Шевченко 3 сентября матчем во Львове против швейцарцев дебютирует в элитном дивизионе Лиги наций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрию Иванисене досталось за намерение встретить Новый год в оккупированном Донецке.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter