Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальные соперники «Динамо» узнали своих оппонентов

В понедельник, 10 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вслед за состоявшейся накануне жеребьевкой первого квалификационного раунда Лиги чемпионов брошен жребий второго этапа отборочного турнира.

В одноматчевых противостояниях на полях команд, указанных первыми, на «Пути представителей лиг» 25 и 26 августа сразятся потенциальные соперники киевского «Динамо»:

АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия);

ПАОК (Греция) — «Бешикташ» (Турция);

«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия).

Напомним, что команда Мирчи Луческу стартует в турнире с третьего раунда квалификации (жеребьевка — 31 августа, матч — 15 или 16 сентября). Именно кто-то из победителей пар второго этапа (проигравшие автоматически перейдут в число участников третьего отборочного раунда Лиги Европы) может стать оппонентом вице-чемпиона Украины. При этом, следует отметить, что если «Бешикташ» пройдет ПАОК, то он не сможет стать соперником киевлян, поскольку также будет в числе «сеянных» команд. Еще один потенциальный оппонент киевлян — французский «Ренн» — также стартует в третьем раунде.

По итогам жеребьевки «Пути чемпионов» на втором этапе квалификации ЛЧ сразятся победители пар (обратим внимание на возглавляемый Сергеем Ребровым «Ференцварош», и брестское «Динамо», цвета которого защищают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок):

«Флориана» (Мальта) / «Клуж» (Румыния) — «Динамо (Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Слован» (Словакия);

«Селтик» (Шотландия) / КР «Рейкьявик» (Исландия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Юргорден» (Швеция); ﻿

«Флора» (Эстония) / «Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Рига» (Латвия);

«Легия» (Польша) / «Дрита» (Косово) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Арарат» (Армения) / «Омония» (Кипр);

«Целье» (Словения) / «Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) / «Куопио» (Финляндия);



«Будучность» (Черногория) / «Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания);

«Динамо» (Брест, Беларусь) / «Астана» (Казахстан) — «Коннас-Ки» (Уэльс) / «Сараево» (Босния и Герцеговина);

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«Карабах» (Азербайджан) / «Силекс» (Северная Македония) — «Шериф» (Молдова) / «Фола» (Люксембург)﻿;

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) / «Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Европа» (Гибралтар).

Состоялась в понедельник, 10 августа, и жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы (напомним, что «Колос» стартуют на втором отборочном этапе, «Десна» — на третьем, а «Заря» — в группе). Отметим, в частности, что соперником лидера чемпионата Беларуси «Шахтера» из Солигорска, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, стала команда «Сфынтул Георге» из Молдовы (встреча состоится 27 августа в Беларуси).

Итоги жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заключило предварительный контракт с защитником польского «Леха» Владимиром Костевичем.

Фото uefa.com

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