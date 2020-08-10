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Стало известно, когда сразятся «Шахтер» и «Динамо»: календарь матчей чемпионата Украины по футболу
Отечественная премьер-лига, в которой в сезоне-2020/2021 сыграют 14 клубов (в прошлом, напомним, было 12 команд), обнародовала расписание матчей первого круга УПЛ, который продлится с 22 августа по 13 декабря. Правда, последние три участника чемпионата Украины станут известны только 11 августа по итогам последнего тура в первой лиге (на повышение в классе претендуют «Ингулец», «Рух», «Минай» и «Волынь»).
Отметим, что противостояние чемпиона страны «Шахтера», которому 11 августа предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Базелем», и «Динамо», возглавляемого экс-наставником горняков Мирчей Луческу, запланировано на 9-й тур. Правда, еще до этого дончане и киевляне сразятся друг с другом 25 августа на столичном «Олимпийском» в матче за Суперкубок Украины.
Чемпионат Украины-2020/2021. Первый круг. Календарь поединков
1-й тур
«Шахтер» — «Колос»
«Олимпик» — «Динамо»
«Десна» — «Заря»
«Александрия» — «Мариуполь»
Команда ПФЛ — «Днепр-1»
«Ворскла» — Команда ПФЛ
«Львов» — Команда ПФЛ
2-й тур
«Шахтер» — Команда ПФЛ
«Десна» — «Динамо»
«Заря» — «Мариуполь»
«Колос» — «Львов»
Команда ПФЛ — «Александрия»
«Днепр-1» — «Олимпик»
«Ворскла» — Команда ПФЛ
3-й тур
«Заря» — «Шахтер»
«Динамо» — «Львов»
Команда ПФЛ — «Десна»
Команда ПФЛ — «Колос»
«Александрия» — «Ворскла»
«Днепр-1» — «Мариуполь»
«Олимпик» — Команда ПФЛ
4-й тур
«Шахтер» — «Олимпик»
Команда ПФЛ — «Динамо»
«Львов» — «Заря»
«Десна» — Команда ПФЛ
«Колос» — Команда ПФЛ
«Александрия» — «Днепр-1»
«Ворскла» — «Мариуполь»
5-й тур
«Десна» — «Шахтер»
«Динамо» — «Заря»
«Колос» — «Мариуполь»
«Олимпик» — «Александрия»
«Днепр-1» — «Ворскла»
Команда ПФЛ — «Львов»
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
6-й тур
«Шахтер» — «Львов»
Команда ПФЛ — «Динамо»
«Заря» — «Колос»
«Днепр-1» — «Десна»
«Александрия» — Команда ПФЛ
Команда ПФЛ — «Мариуполь»
«Олимпик» — «Ворскла»
7-й тур
«Ворскла» — «Шахтер»
«Динамо» — «Александрия»
«Заря» — Команда ПФЛ
«Десна» — «Олимпик»
«Колос» — Команда ПФЛ
«Львов» — «Днепр-1»
Команда ПФЛ — «Мариуполь»
8-й тур
«Шахтер» — «Мариуполь»
«Днепр-1» — «Динамо»
Команда ПФЛ — «Заря»
«Александрия» — «Десна»
«Колос» — «Олимпик»
«Львов» — «Ворскла»
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
9-й тур
«Динамо» — «Шахтер»
«Заря» — «Ворскла»
«Десна» — Команда ПФЛ
«Днепр-1» — «Колос»
«Александрия» — «Львов»
«Олимпик» — «Мариуполь»
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
10-й тур
«Шахтер» — «Александрия»
Команда ПФЛ — «Динамо»
«Олимпик» — «Заря»
«Десна» — «Львов»
«Ворскла» — «Колос»
Команда ПФЛ — «Днепр-1»
Команда ПФЛ — «Мариуполь»
11-й тур
«Днепр-1» — «Шахтер»
«Динамо» — «Ворскла»
Команда ПФЛ — «Заря»
«Колос» — «Десна»
«Александрия» — Команда ПФЛ
«Львов» — «Мариуполь»
Команда ПФЛ — «Олимпик»
12-й тур
«Шахтер» — Команда ПФЛ
«Мариуполь» — «Динамо»
«Заря» — «Днепр-1»
«Десна» — «Ворскла»
«Колос» — «Александрия»
«Олимпик» — Команда ПФЛ
«Львов» — Команда ПФЛ
13-й тур
Команда ПФЛ — «Шахтер»
«Динамо» — «Колос»
«Александрия» — «Заря»
«Десна» — «Мариуполь»
Команда ПФЛ — «Днепр-1»
«Олимпик» — «Львов»
«Ворскла» — Команда ПФЛ
Отметим, что «Мариуполь» из-за реконструкции стадиона имени Владимира Бойко все матчи первого круга проведет на полях соперников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию матча ¼ финала Лиги Европы «Шахтер» — «Базель».
Фото ФК «Динамо»53
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