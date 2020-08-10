Стало известно, когда сразятся «Шахтер» и «Динамо»: календарь матчей чемпионата Украины по футболу

Отечественная премьер-лига, в которой в сезоне-2020/2021 сыграют 14 клубов (в прошлом, напомним, было 12 команд), обнародовала расписание матчей первого круга УПЛ, который продлится с 22 августа по 13 декабря. Правда, последние три участника чемпионата Украины станут известны только 11 августа по итогам последнего тура в первой лиге (на повышение в классе претендуют «Ингулец», «Рух», «Минай» и «Волынь»).

Отметим, что противостояние чемпиона страны «Шахтера», которому 11 августа предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Базелем», и «Динамо», возглавляемого экс-наставником горняков Мирчей Луческу, запланировано на 9-й тур. Правда, еще до этого дончане и киевляне сразятся друг с другом 25 августа на столичном «Олимпийском» в матче за Суперкубок Украины.

Чемпионат Украины-2020/2021. Первый круг. Календарь поединков

1-й тур

«Шахтер» — «Колос»

«Олимпик» — «Динамо»

«Десна» — «Заря»

«Александрия» — «Мариуполь»

Команда ПФЛ — «Днепр-1»

«Ворскла» — Команда ПФЛ

«Львов» — Команда ПФЛ

2-й тур

«Шахтер» — Команда ПФЛ

«Десна» — «Динамо»

«Заря» — «Мариуполь»

«Колос» — «Львов»

Команда ПФЛ — «Александрия»

«Днепр-1» — «Олимпик»

«Ворскла» — Команда ПФЛ

3-й тур

«Заря» — «Шахтер»

«Динамо» — «Львов»

Команда ПФЛ — «Десна»

Команда ПФЛ — «Колос»

«Александрия» — «Ворскла»

«Днепр-1» — «Мариуполь»

«Олимпик» — Команда ПФЛ

4-й тур

«Шахтер» — «Олимпик»

Команда ПФЛ — «Динамо»

«Львов» — «Заря»

«Десна» — Команда ПФЛ

«Колос» — Команда ПФЛ

«Александрия» — «Днепр-1»

«Ворскла» — «Мариуполь»

5-й тур

«Десна» — «Шахтер»

«Динамо» — «Заря»

«Колос» — «Мариуполь»

«Олимпик» — «Александрия»

«Днепр-1» — «Ворскла»

Команда ПФЛ — «Львов»

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ

6-й тур

«Шахтер» — «Львов»

Команда ПФЛ — «Динамо»

«Заря» — «Колос»

«Днепр-1» — «Десна»

«Александрия» — Команда ПФЛ

Команда ПФЛ — «Мариуполь»

«Олимпик» — «Ворскла»

7-й тур

«Ворскла» — «Шахтер»

«Динамо» — «Александрия»

«Заря» — Команда ПФЛ

«Десна» — «Олимпик»

«Колос» — Команда ПФЛ

«Львов» — «Днепр-1»

Команда ПФЛ — «Мариуполь»

8-й тур

«Шахтер» — «Мариуполь»

«Днепр-1» — «Динамо»

Команда ПФЛ — «Заря»

«Александрия» — «Десна»

«Колос» — «Олимпик»

«Львов» — «Ворскла»

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ

9-й тур

«Динамо» — «Шахтер»

«Заря» — «Ворскла»

«Десна» — Команда ПФЛ

«Днепр-1» — «Колос»

«Александрия» — «Львов»

«Олимпик» — «Мариуполь»

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ

10-й тур

«Шахтер» — «Александрия»

Команда ПФЛ — «Динамо»

«Олимпик» — «Заря»

«Десна» — «Львов»

«Ворскла» — «Колос»

Команда ПФЛ — «Днепр-1»

Команда ПФЛ — «Мариуполь»

11-й тур

«Днепр-1» — «Шахтер»

«Динамо» — «Ворскла»

Команда ПФЛ — «Заря»

«Колос» — «Десна»

«Александрия» — Команда ПФЛ

«Львов» — «Мариуполь»

Команда ПФЛ — «Олимпик»

12-й тур

«Шахтер» — Команда ПФЛ

«Мариуполь» — «Динамо»

«Заря» — «Днепр-1»

«Десна» — «Ворскла»

«Колос» — «Александрия»

«Олимпик» — Команда ПФЛ

«Львов» — Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ — «Шахтер»

«Динамо» — «Колос»

«Александрия» — «Заря»

«Десна» — «Мариуполь»

Команда ПФЛ — «Днепр-1»

«Олимпик» — «Львов»

«Ворскла» — Команда ПФЛ

Отметим, что «Мариуполь» из-за реконструкции стадиона имени Владимира Бойко все матчи первого круга проведет на полях соперников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию матча ¼ финала Лиги Европы «Шахтер» — «Базель».

Фото ФК «Динамо»

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter