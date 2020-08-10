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Стал известен потенциальный соперник «Шахтера» в полуфинале Лиги Европы: видеообзоры матчей
В понедельник, 10 августа, матчами в Дюссельдорфе и Кельне стартовал финальный турнир Лиги Европы, по итогам которых определились первые полуфиналисты. Ими стали английский «Манчестер Юнайтед», одолевший оппонента лишь в овертайме, и итальянский «Интер» (команды заработали за выход в ½ финала по 2,4 млн евро призовых от УЕФА).
Кстати, именно с вице-чемпионом Италии донецкий «Шахтер» 16 августа в Кельне оспорит путевку в финал турнира, если только подопечные Луиша Каштру 11 августа пройдут в четвертьфинале швейцарский «Базель».
Лига Европы. ¼ финала
«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия) — 2:1 (Барелла, 15, Лукаку, 21 — Хаверц, 25).
Команда из Милана сделала отличный подарок на 47-летие легенде клуба, вице-президенту «Интера» Хавьеру Дзанетти. При этом лидер атак «сине-черных» Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы, не уйдя с поля без гола в девяти (!) подряд поединках турнира (в активе бельгийского гренадера — четыре мяча в четырех встречах за «Интер» и восемь точных ударов в пяти играх за «Эвертон» в сезоне-2014/2015 — в том числе в ворота киевского «Динамо»).
Кстати, преимущество в счете «Интера» могло быть и солиднее, но, во-первых, подопечные Антонио Конте сами запороли кучу голевых моментов, а во-вторых, испанский рефери по ходу встречи после просмотра VAR отменил два пенальти в ворота «Байера».
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 в дополнительное время (Бруно Фернандеш, 95, с пенальти).
Арена в Кельне повидала на своем веку немало знаменитых гостей — и футбольных. и не очень. Достаточно сказать, что на этом стадионе выступали Queen, Pink Floyd, The Rolling Stones и Рианна. Хватало и футбольных звезд. Теперь вот наведался легендарный «Манчестер Юнайтед».
Казалось, какие проблемы могут быть у англичан в противостоянии со скромным «Копенгагеном», игравшим, кстати, в одной группе Лиги Европы с «Динамо». Но реалии оказались таковыми, что футболисты «МЮ» долгих 90 минут безуспешно искали подступы к воротам шведского голкипера Ольссона и только в овертайме дожали неуступчивого соперника и добыть путевку в полуфинал (отменим, что в основное время и датчане несколько раз могли поразить ворота гранда).
1:0 Бруно Фернандеш (95-я мин., с пенальти)
Кстати, наставники «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагена» Оле-Гуннар Сульшер и Столе Сольбаккен в свое время провели вместе 22 матча за сборную Норвегии и тепло общались перед стартовым свистком. Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь.
Напомним, что во вторник, 11 августа, кроме «Шахтера» и «Базеля», в Дуйсбурге сыграют потенциальные оппоненты «МЮ» в полуфинале — английский «Вулверхэмптон» и испанская «Севилья».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Шахтер» — «Базель».
Фото Twitter ФК «Интер»2
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