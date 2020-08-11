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Спорт

Чемпион мира перешел в клуб Дэвида Бекхэма (фото)

9:12 11 августа 2020
Блез Матюиди

33-летний французский защитник Блез Матюиди, переболевший в марте коронавирусом, подписал контракт с американским клубом «Интер Майами». По информации авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, футболист успешно прошел медосмотр в США и поставил свою подпись под контрактом.

Опытный игрок, который за годы карьеры в «ПСЖ» и туринском «Ювентусе» завоевал 18 трофеев, а в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018-м, не входит в планы нового наставника «Старой Синьоры» Андреа Пирло, поэтому вынужден был подыскивать себе новый клуб. Вот тут и подвернулся отличный вариант с американской МЛС и командой, владельцем которой является знаменитый экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Отметим, что Матюиди в прошедшем сезоне стал с «Ювентусом» чемпионом Италии, а вот «Интер Майами», куда переходит француз, пока результатами порадовать не может. Клуб Дэвида Бэкхема идет на последнем месте Восточной конференции МЛС, потерпев поражения в пяти стартовых матчах сезона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира Йосип Пиварич, не пожавший руку Владимиру Путину, покинул киевское «Динамо».

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