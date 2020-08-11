Экс-футболист сборной России жестоко избил арбитра (фото, видео)

Вопиющий инцидент произошел на любительском турнире «Кубок Селебрити», проходящем в Москве.

В четвертьфинальном поединке между командами «Матч ТВ!» и «Ничего обычного» при счете 0:0 экс-футболист сборной России Роман Широков, выступающий за телевизионщиков, после словесной перепалки набросился с кулаками на арбитра Никиту Данченкова и жестоко избил того (напомним, ранее после матча первой украинской лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» нанесли увечья арбитру Юрию Иванову). Если бы не партнеры и соперники, рефери мог пострадать гораздо сильнее — а так отделался рассечением над левым глазом и гематомой под ним.

Жесть. Роман Широков избил судью во время любительского матча.



Теперь будет дома сидеть. pic.twitter.com/ruQnlZpiIe — SPORT24.ru (@sport24_ru) August 10, 2020

Пострадавший арбитр Никита Данченков

Как сообщил в социальных сетях журналист Дмитрий Егоров, во время игры Широков угрожал арбитру сначала на словах, выпалив: «Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут», а затем перешел от слов к делу. После инцидента судейская бригада покинула поле и матч доигран не был. Со стадиона рефери был доставлен в больницу, где ему сняли побои, после чего он написал заявление в полицию.

«Ребят, состояние абсолютной опустошенности. И шока. У всей команды. Поэтому постараюсь объясниться простыми словами — от всей сборной «Матч ТВ», как капитан, — написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин на своей странице в Instagram. — Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Вы сами знаете: я всегда за максимально жесткую борьбу на поле, но рукоприкладство (да еще и в отношении судьи) — недопустимая херня.

Мне стыдно и мне безумно жаль, что такое произошло на классном турнире. Приношу извинения хорошему судье, футболисту Данте. Наша команда готова ему помочь с медицинскими моментами. Приношу извинения моим большим друзьям из офигенной команды «Ничего обычного». Они готовы были пойти на уступки, каким-то образом продолжить действительно крутой и равный матч, который застыл при счете 0:0. Это был лучший матч нашей команды на турнире, где мы старались биться честно и чисто, потому что кайфуем от футбола и от того, что у нас появилась крутая химия и энергетика.

И, конечно, извинения перед Германом Попковым и организаторами турнира. Большой респект за то, что позвали нас и шли нам на уступки. Значит, я подвел. Мы примем любое решение по участию команды на турнире. Оно в любом случае будет справедливо. Спасибо за понимание. Всем мира и крутой, страстной, но чистой игры».

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте, — приводит слова организатора турнира Германа Попкова сайт «Чемпионат». — Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберет пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо».

Сам грубиян на следующий день принес извинения на своей странице в Instagram. «По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал Роман Широков.

Отметим, что Широков на протяжении игровой карьеры с 1998-го по 2016-й выступал исключительно в России, проведя почти 400 матчей на клубном уровне. В составе национальной сборной стал бронзовым призером Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России арбитр переписывался во время матча по телефону, а затем ударил футболиста.

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