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Схватил за нос и пощекотал: бесстрашный Майк Тайсон поплавал в компании акул (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон, бой которого с Роем Джонсом перенесен с 12 сентября на более поздний срок, всегда славился своими безумными поступками. Порой они переходили черту, как в случае с откушенным ухом Эвандера Холифилда во время боя, но от этого популярность «Железного Майка», похоже, только увеличивалась.
На этот раз Тайсон отправился на Багамские острова, где в рамках съемки для одной из передач популярного телеканала Discovery занялся дайвингом и поплавал в компании самых настоящих акул. Причем, не просто наблюдал за опасными хищниками со стороны, а схватил одну из них за нос и пощекотал.
.@MikeTyson is still the undisputed champ! #SharkWeek continues every night at 8p on @discovery. pic.twitter.com/JMzoWsQCoI— Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020
Отметим, что общаться с хищниками легендарный боксер умеет. В частности, долгое время в доме Майка жили бенгальские тигры, с которыми он спал в одной кровати.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застрахует свои уши перед боем с Майком Тайсоном.25
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