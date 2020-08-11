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Спорт

Схватил за нос и пощекотал: бесстрашный Майк Тайсон поплавал в компании акул (видео)

12:56 11 августа 2020
Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон, бой которого с Роем Джонсом перенесен с 12 сентября на более поздний срок, всегда славился своими безумными поступками. Порой они переходили черту, как в случае с откушенным ухом Эвандера Холифилда во время боя, но от этого популярность «Железного Майка», похоже, только увеличивалась.

На этот раз Тайсон отправился на Багамские острова, где в рамках съемки для одной из передач популярного телеканала Discovery занялся дайвингом и поплавал в компании самых настоящих акул. Причем, не просто наблюдал за опасными хищниками со стороны, а схватил одну из них за нос и пощекотал.

Отметим, что общаться с хищниками легендарный боксер умеет. В частности, долгое время в доме Майка жили бенгальские тигры, с которыми он спал в одной кровати.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застрахует свои уши перед боем с Майком Тайсоном.

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