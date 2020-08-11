«Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В пятницу, 14 августа, на домашней арене «Бенфики» стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между вице-чемпионом Испании «Барселоной» и сильнейшим клубом Германии «Баварией» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн трансляцию поединка подопечных Кике Сетьена и Ханса-Дитера Флика, за которой вы сможете следить в этой новости.

Со свистком — журналист

Рефери встречи, которая «по именам» вполне могла стать финалом Лиги чемпионов, назначен 44-летний словенец Дамир Скомина (журналист по основной профессии). Он носит статус арбитра ФИФА с 2002 года и судил в 2019-м финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (2:0). Кроме родного словенского, соотечественник президента УЕФА Александера Чеферина владеет также итальянским и английским языками.

«Бавария» впервые столкнется с арбитром в нынешнем сезоне, а вот «Барселону» словенец уже судил: под его наблюдением каталонцы на групповом этапе победили «Интер» (2:1).





44-летний словенский рефери Дамир Скомина

Шикарная серия «Баварии»

Сильнейший клуб бундеслиги не только выиграл 26 (!) из 27 последних поединков во всех турнирах. Команда Флика еще ни разу не теряла очки в текущей Лиге чемпионов: восемь матчей — восемь побед (разница мячей — 31:6!).

К слову, «Барселона» в нынешней ЛЧ тоже еще не проигрывала, но при этом на групповой стадии сыграла вничью с «Боруссией» Д. (0:0) и «Славией» (0:0), а в плей-офф — с «Наполи» (1:1).

История противостояния

В прежние годы «Барселона» и «Бавария» провели в еврокубках друг против друга 10 матчей (восемь — в Лиге чемпионов и два — в Лиге Европы). В активе немцев — шесть побед, две встречи завершились вничью и два поединка выиграли каталонцы (при этом разница мячей — 18:14 в пользу испанцев, четырежды ворота баварцев поражал Лионель Месси).

Интересно, что три последних раза, когда команды встречались между собой в плей-офф ЛЧ, победитель этой пары в итоге выигрывал турнир. Так было в 2009 году, когда каталонцы прошли мюнхенцев в четвертьфинале (4:0, 1:1), в 2013-м, когда «Бавария» разгромила «Барселону» в полуфинале (4:0, 3:0) и в 2015-м, когда испанцы были сильнее немцев в полуфинале (3:0, 2:3).

В прежние годы Лионель Месси забил в ворота «Баварии» четыре мяча

Состав «Барселоны» дороже почти на 54 млн евро

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Барселоны» дороже стоимости футболистов «Баварии» на 53,95 млн евро (983,20 млн евро против 929,25 млн).

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков каталонского гранда у аргентинца Лионеля Месси (112 млн евро), за ним идут чемпион мира французский форвард Антуан Гризманн (96 млн), немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и голландский полузащитник Фрэнки де Йонг (оба — 72 млн), а также французский хавбек Усман Дембеле (56 млн).

Список самых дорогих футболистов «Баварим» возглавляют: перешедший из «МанСити» и незаявленный за мюнхенский клуб атакующий полузащитник Лерой Сане (80 млн евро), его соотечественники и партнеры по амплуа Джошуа Киммих (75 млн) и Серж Гнабри (72 млн), а также австрийский игрок обороны Давид Алаба (65 млн) и канадский защитник Альфонсо Дэвис (60 млн).

К слову, лучший бомбардир «Баварии» в сезоне (и Лиги чемпионов!), польский форвард Роберт Левандовски оценивается «всего» в 56 млн евро и в списке самых дорогостоящих игроков клуба делит 6--8-ю позиции. А ведь в нынешнем сезоне у нападающего просто космическая результативность — 53 мяча в 44 поединках!

Кстати, после «дубля» в ворота «Челси» Левандовски с 66 точными ударами вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Выше поляка только испанец Рауль (71 гол), Лионель Месси (115) и Криштиану Роналду (130).

Роберт Левандовски с 66 точными ударами — четвертый бомбардир в истории Лиги чемпионов

Стадион «Да Луш»

Домашняя арена лиссабонской «Бенфики» «Да Луш» (в переводе с португальского «Стадион света») была построена на месте старой арены, вмещавшей от 78 000 до 120 000 зрителей.

В 2002 году стадион был полностью демонтирован, и на его месте построили арену, которая способна принять на своих трибунах 65 647 болельщиков и входит в число 25 самых вместительных стадионов Европы.

На «Да Луш» проходили матчи чемпионата Европы 2004 года, в том числе финал между сборными Португалии и Греции (0:1), а также финальный поединок Лиги чемпионов 2014 года «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (в дополнительное время).

«Барселона» и «Бавария» сыграют на пустом стадионе «Да Луш»

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор видят фаворитом предстоящего четвертьфинала «Баварию». К примеру, контора «Париматч» ставки на победу каталонцев в основное время принимает с коэффициентом 3,55, на ничью — 4,00, на успех немцев — 1,97. Мало сомневаются букмекеры и в том, что в полуфинал пробьется именно команда Флика: коэффициент на проход «Барселоны» — 2,61, «Баварии» — 1,53.

Впрочем, Месси и компания наверняка попытаются выиграть хотя бы один трофей в сезоне («Бавария», кроме победы в бундеслиге, добыла Кубок Германии).

Напомним, что в случае ничьей в основное время командам предстоят два дополнительных тайма по 15 минут, а если понадобится, то и серия пенальти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Барселона» — «Бавария».

Фото ФК «Барселона», ФК «Бавария», uefa.com



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