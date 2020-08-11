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Трамплин в профи: восемь лет назад Усик стал олимпийским чемпионом (видео)
Восемь лет назад, 11 августа 2012-го, вся Украина дружно болела за своего соотечественника, перспективного боксера Александра Усика в финале боксерского олимпийского турнира в Лондоне.
На пути к решающему поединку крымчанин, выступавший в категории до 91 кг, уверенно разобрался с россиянином Артуром Бетербиевым — 17:13 (тем самым, который спустя семь лет нанесет первое поражение в карьере другому украинцу Александру Гвоздику и объединит два чемпионских пояса по версиям IBF и WBC) и болгарином Тервелом Пулевым — 21:5. В финале же нашему соотечественнику предстояла встреча с итальянцем Клементе Руссо, который четырьмя годами ранее нанес поражение Александру в четвертьфинале Игр в Пекине.
На этот раз Усик грамотно выстроил тактику ведения боя, и по итогам трех раундов одержал победу по очкам — 14:11, завоевав желанное «золото» и отметив свой успех чемпионским гопаком.
Звание олимпийского чемпиона стало вершиной любительской карьеры крымчанина, и чуть более чем через год, 9 ноября 2013-го, он провел первый бой в профессионалах. А далее путь нашего чемпиона всем хорошо известен — участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевание звания абсолютного чемпиона мира и трофея Мохаммеда Али, успешный дебют в супертяжах…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик вместе с Ломаченко попали в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного сайта Boxing News.14
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