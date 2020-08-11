27.49 / 27.70 32.14 / 32.59
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Трамплин в профи: восемь лет назад Усик стал олимпийским чемпионом (видео)

15:45 11 августа 2020
Александр Усик&nbsp;— Клементе Руссо

Восемь лет назад, 11 августа 2012-го, вся Украина дружно болела за своего соотечественника, перспективного боксера Александра Усика в финале боксерского олимпийского турнира в Лондоне.

На пути к решающему поединку крымчанин, выступавший в категории до 91 кг, уверенно разобрался с россиянином Артуром Бетербиевым — 17:13 (тем самым, который спустя семь лет нанесет первое поражение в карьере другому украинцу Александру Гвоздику и объединит два чемпионских пояса по версиям IBF и WBC) и болгарином Тервелом Пулевым — 21:5. В финале же нашему соотечественнику предстояла встреча с итальянцем Клементе Руссо, который четырьмя годами ранее нанес поражение Александру в четвертьфинале Игр в Пекине.

На этот раз Усик грамотно выстроил тактику ведения боя, и по итогам трех раундов одержал победу по очкам — 14:11, завоевав желанное «золото» и отметив свой успех чемпионским гопаком.

Звание олимпийского чемпиона стало вершиной любительской карьеры крымчанина, и чуть более чем через год, 9 ноября 2013-го, он провел первый бой в профессионалах. А далее путь нашего чемпиона всем хорошо известен — участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевание звания абсолютного чемпиона мира и трофея Мохаммеда Али, успешный дебют в супертяжах

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик вместе с Ломаченко попали в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного сайта Boxing News.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко

Лукашенко допустил ошибку, нарисовав себе привычные 80%: что пишут на Западе о событиях в Беларуси

Российская вакцина Спутник V

Много противопоказаний: что известно о разрекламированной Путиным вакцине от коронавируса

Задержанный

В Украине наказали родителей, снимавших в порно 4-летнюю дочь

Александровская больница

В Киеве одна из крупнейших больниц переполнена больными коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер