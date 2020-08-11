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Миочич – Кормье 3: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
В ночь с субботы, 15-го, на воскресенье, 16 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 252. Главным событием вечера станет поединок в супертяжелом весе между обладателем чемпионского пояса в супертяжелом весе американцем Стипе Миочичем (19 побед, 3 поражения) и его соотечественником Даниэлем Кормье (22 победа, 2 поражения, 1 ничья). Ориентировочное время начала — 16 мая в 6:00 по киевскому времени.
Отметим, что это будет уже третья встреча бойцов. В предыдущих американцы обменялись досрочными победами. В июле 2018-го Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде, а в августе 2019-го Стипе взял реванш у Даниэля, добыв победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
Букмекеры в предстоящем поединке не видят фаворита, выставив следующие коэффициенты.
«Фаворит спорт»: победа Миочича — 1,94, победа Кормье — 1,94. Досрочная победа Миочича — 2,50, победа Миочича по очкам — 6,50, досрочная победа Кормье — 2,60, победа Кормье по очкам — 4,70.
«Париматч»: победа Миочича — 1,95, победа Кормье — 1,95. Досрочная победа Миочича — 2,55, победа Миочича по очкам — 6,75, досрочная победа Кормье — 2,70, победа Кормье по очкам — 5,05.
1ХBET: победа Миочича — 1,85, победа Кормье — 1,904. Досрочная победа Миочича — 2,79, победа Миочича по очкам — 5,45, досрочная победа Кормье — 3,24, победа Кормье по очкам — 4,54.
«Марафон»: победа Миочича — 1,96, победа Кормье — 1,86.
William Hill: победа Миочича — 1,91, победа Кормье — 1,91. Досрочная победа Миочича — 2,60, победа Миочича по очкам — 6,50, досрочная победа Кормье — 2,90, победа Кормье по очкам — 5,00.
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