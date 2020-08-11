«Динамо» потерпело первое поражение при Мирче Луческу

Во вторник, 11 августа, вице-чемпион Украины, киевское «Динамо», провел второй контрольный матч под руководством румынского наставника Мирчи Луческу. Соперником «бело-синих» выступила черниговская «Десна», занявшая по итогам прошлого сезона четвертое место. Напомним, в первом спарринге киевляне обыграли «Верес» из Ровно — 3:0.

Контрольный матч

«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 1:2

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46), Тымчик (Забарный, 46), Кендзера, Сирота, Караваев (Вивчаренко, 65), Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский, Цитаишвили (Дуэлунд, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Шапаренко, 46), Супряга (Соль, 65).

Голы: Цыганков (80) — Филиппов (32), Шевцов (82).

На 69-й минуте Цыганков («Динамо») не реализовал пенальти.

Из-за череды травм, которые вывели из строя сразу несколько ключевых игроков обороны (Бурда, Попов, Шабанов и Миколенко не смогли сыграть из-за повреждений), тренерский штаб киевлян выставил экспериментальный вариант линии защиты с номинальным правым беком Кендзерой в центре, вернувшимся из аренды Тымчиком на правом фланге и правоногим Караваевым на левой бровке.

Что касается поединка, состоявшемся на загородной базе киевлян в Конча-Заспе, то прошел он под акомпанемент дождя, время от времени срывавшегося на ливень, который обрушился на столицу и ее окрестности. Видимо, погода сказалась на игре команд (хотя тренерский штаб «Динамо» обращал внимание игроков на то, чтобы одевали бутсы с жесткими шипами), которые не имели особых моментов для взятия ворот в первые полчаса. Черниговцы реализовали фактически первый по-настоящему опасный момент в поединке, когда лучший бомбардир команды прошлого сезона Филиппов замкнул прострел Картушова с левого фланга.

После перерыва динамовцы больше владели инициативой, но моменты возникали у их ворот. Впрочем, надежно действовал голкипер киевлян Бойко. А вот на 69-й минуте «бело-синие» получили хорошую возможность отыграться. Арбитр назначил пенальти в ворота черниговцев, но вышедший на замену Цыганков (к слову, родившийся в израильской Нахарии полузащитник не играл до этого в 27 подряд товарищеских матчах «Динамо») не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Вскоре Виктор исправился за свою оплошность, отличившись с игры, когда замкнул передачу Буяльского. Впрочем, последнее слово все же оказалось за черниговцами, причем результативный удар на счету не сыгравшего за первую команду «Десны» ни одного официального матча 20-летнего Шевцова.

Отметим, что следующий контрольный матч запланирован у «Динамо» на 15 августа, когда киевляне сыграют с житомирским «Полесьем». А в новом чемпионате «бело-синие» стартуют гостевым поединком с донецким «Олимпиком».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два футболиста «Динамо» Назарий Русин и Роман Вантух заразились коронавирусом.

Фото ФК «Динамо»

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