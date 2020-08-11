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Шевченко вызвал в сборную Украины перед Лигой наций семь новичков
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список футболистов, вызванных в расположение национальной команды перед дебютом «желто-синих» в элитном дивизионе Лиги наций (первая игра — 3 сентября на «Арене Львов» против Швейцарии), сообщает официальный сайт УАФ.
В расширенном списке, который, по словам наставника, будет подкорректирован и сокращен ближе к началу сбора — 36 фамилий. Семеро из футболистов — новички главной команды страны (Бущан, Бондарь, Попов, Тымчик, Харатин, Зубков и Супряга).
Сообщается, что сборная Украины начнет первый в году сбор 26 августа в хорошо знакомом отеле Superior Golf & Spa Resor в Харькове. Уже ближе к игре со швейцарцами команда вылетит во Львов, а затем — на выездной поединок против Испании (6 сентября в Мадриде).
Расширенный состав сборной Украины выглядит так:
вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Юрий Панькив («Александрия»), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба — «Динамо»);
защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тымчик (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия);
полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Роман Безус («Гент», Бельгия);
нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).
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Фото uaf.ua126
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