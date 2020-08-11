«Севилья» вырвала у англичан путевку в 1/2 финала Лиги Европы: видеообзор матча

Во вторник, 11 августа, в рамках мини-турнира в Германии определились все полуфиналисты Лиги Европы. Компанию итальянскому «Интеру» и английскому «Манчестер Юнайтед», пробившимся в ½ финала накануне, составят донецкий «Шахтер» и испанская «Севилья».

Лига Европы. ¼ финала

«Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария) — 4:1 (Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75, с пенальти, Додо, 88 — ван Вольфсвинкел, 90+2).

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:1 (Окампос, 88). На 13-й минуте Хименес («Вулверхэмптон») не реализовал пенальти.

Седьмая команда чемпионата Англии «Вулверхэмптон», которая пробилась в четвертьфинал еврокубка впервые за 48 лет (тогда «волки» дошли до финала Кубка УЕФА), мог повести в счете уже на 13-й минуте, но мексиканец Хименес, пробивая пенальти, проиграл дуэль голкиперу «Севильи» Буну. После пережитого стресса испанцы собрались, но до перерыва отличиться не смогли. Как и соперник с Туманного Альбиона.

Во втором тайме андалусцы усилили натиск и незадолго до финального свистка таки вырвали путевку в полуфинал турнира. После подачи Банеги Окампос здорово пробил головой — 0:1.

Кстати, в последних пяти случаях, когда «Севилья» доходила до ¼ финала, трофей неизменно доставался этому клубу.

Пока же право сыграть в решающем матче турнира 21 августа в Кельне оспорят: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» (16 августа, Кельн) и «Интер» — «Шахтер» (17 августа, Дюссельдорф).

Добавим, что с момента основания Лиги Европы в 2009 году в турнире побеждали только испанские и английские клубы, компанию которым в 2011-м «случайно» составил португальский «Порту». В нынешнем розыгрыше представитель Испании или Англии тоже будет в финале.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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