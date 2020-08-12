Титулованный гонщик попал в страшную аварию во время заезда (видео)

Неприятный инцидент произошел во время матча первого тура шведской лиги по спидвею (трековым мотогонкам) между командами «Ветланда Спидвей» и «Дакарна Малилья», проходившего в Ветланде.

На одном из поворотов что-то не поделили между собой Петер Люнг (на фото) и Эйвон ван Дайк. В итоге, оба мотоцикла понесло, и если ван Дайк отделался небольшими царапинами, то 37-летний Люнг пострадал куда серьезнее. Врезавшись в отбойник и сделав пару сальто в воздухе, гонщик потерял сознание и несколько минут лежал неподвижно.

К счастью, вскоре Петера, который в 2003 году в составе сборной Швеции завоевал «золото» командного Кубка мира, привели в чувство, после чего он был доставлен в больницу, где прошел медосмотр.

Отметим, что партнеры Люнга отработали остаток поединка на славу и вырвали победу у соперника — 46:44.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики арендовали 12 кранов, чтобы посмотреть матч по спидвею.

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