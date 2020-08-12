- 10:13 Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы
- 10:13 ВНО без репетиторов: как выпускник из провинции получил 795 баллов из 800 возможных
- 10:08 «Не заметили» острый аппендицит у ребенка: одесситка отсудила у больницы 700 тысяч гривен
- 09:59 Маятник пойдет в обратную сторону: журналист рассказал, как выборы в США изменят мир
- 09:45 Титулованный гонщик попал в страшную аварию во время заезда
- 09:39 Количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось почти на полторы тысячи
- 09:29 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 09:28 В Херсоне переполох из-за найденной в многоэтажке "взрывчатки"
- 09:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:06 "Ребята, у нас ад!": рассказ очевидца массовых протестов и побоища в Минске
- 08:57 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:40 НАБУ никак не может найти руководство Окружного админсуда Киева
Титулованный гонщик попал в страшную аварию во время заезда (видео)
Неприятный инцидент произошел во время матча первого тура шведской лиги по спидвею (трековым мотогонкам) между командами «Ветланда Спидвей» и «Дакарна Малилья», проходившего в Ветланде.
На одном из поворотов что-то не поделили между собой Петер Люнг (на фото) и Эйвон ван Дайк. В итоге, оба мотоцикла понесло, и если ван Дайк отделался небольшими царапинами, то 37-летний Люнг пострадал куда серьезнее. Врезавшись в отбойник и сделав пару сальто в воздухе, гонщик потерял сознание и несколько минут лежал неподвижно.
К счастью, вскоре Петера, который в 2003 году в составе сборной Швеции завоевал «золото» командного Кубка мира, привели в чувство, после чего он был доставлен в больницу, где прошел медосмотр.
Отметим, что партнеры Люнга отработали остаток поединка на славу и вырвали победу у соперника — 46:44.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики арендовали 12 кранов, чтобы посмотреть матч по спидвею.183
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 747 мм