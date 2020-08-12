Стало известно, сколько заработают Ломаченко и Лопес за объединительный чемпионский бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о финансовой стороне объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом). Напомним, ранее стало известно, что поединок находится на грани срыва, поскольку соперника нашего соотечественника не устраивает предложенный ему гонорар.

«Мы уладим все вопросы. Конечно, мы теряем два источника доходов — билеты и платные трансляции. Это лишает нас огромной суммы. Сейчас мы просто используем деньги от телетрансляции, чтобы обеспечить бойцам оптимальные гонорары. Мы объясняем, сколько денег доступно и какую сумму готов заплатить ESPN.

Поймите, что никто не получает меньше, чем предусматривает контракт. Другими словами, в наших контрактах прописан определенный минимум. В этой ситуации с коронавирусом я ни разу не просил своих бойцов соглашаться на меньшую сумму, чем гарантированный минимум.

Раньше мы часто платили бойцам в два-три раза больше их минимума, поскольку у нас были другие источники доходов. Теперь их нет. Вопрос в том, сколько денег мы можем добавить к минимуму, чтобы бой Ломаченко — Лопес состоялся.

При этом никто никого не просит соглашаться на сокращение гонорара. Но если раньше ты мог заработать два миллиона долларов, а твой минимум в контракте составляет 1 миллион, то нельзя ожидать, что в этих условиях ты получишь два миллиона. Это будет сумма от одного до двух миллионов", — приводит слова функционера ESPN.

Напомним, что бой Ломаченко — Лопес, на кону которого будут стоять четыре чемпионских пояса, был перенесен с 19 сентября на 3 октября, поскольку организаторы хотят устроить его на pay-per-view.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес продолжает оскорблять Ломаченко перед чемпионским боем, назвав украинца «стариком».

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