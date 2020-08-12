- 11:43 "Танці з зірками": все звездные пары четвертого сезона
- 11:29 Стало известно, сколько заработают Ломаченко и Лопес за объединительный чемпионский бой
- 11:29 В "Борисполе" не пустили в самолет украинцев с тестами на COVID-19: что об этом известно
- 11:19 Россия обвинила Украину в нарушении прав крымчан из-за перекрытой воды и закрытых КПВВ
- 11:08 Миочич – Кормье: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
- 10:50 Стало известно, во сколько обходится содержание дачи Зеленского в Конча-Заспе
- 10:45 Звезда сериала "Школа" изменилась до неузнаваемости
- 10:24 У скандального сбушника в Очакове угнали машину с секретными документами: СМИ рассказали детали
- 10:13 Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы
- 10:13 ВНО без репетиторов: как выпускник из провинции получил 795 баллов из 800 возможных
- 10:08 «Не заметили» острый аппендицит у ребенка: одесситка отсудила у больницы 700 тысяч гривен
- 09:59 Маятник пойдет в обратную сторону: журналист рассказал, как выборы в США изменят мир
Стало известно, сколько заработают Ломаченко и Лопес за объединительный чемпионский бой
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о финансовой стороне объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом). Напомним, ранее стало известно, что поединок находится на грани срыва, поскольку соперника нашего соотечественника не устраивает предложенный ему гонорар.
«Мы уладим все вопросы. Конечно, мы теряем два источника доходов — билеты и платные трансляции. Это лишает нас огромной суммы. Сейчас мы просто используем деньги от телетрансляции, чтобы обеспечить бойцам оптимальные гонорары. Мы объясняем, сколько денег доступно и какую сумму готов заплатить ESPN.
Поймите, что никто не получает меньше, чем предусматривает контракт. Другими словами, в наших контрактах прописан определенный минимум. В этой ситуации с коронавирусом я ни разу не просил своих бойцов соглашаться на меньшую сумму, чем гарантированный минимум.
Раньше мы часто платили бойцам в два-три раза больше их минимума, поскольку у нас были другие источники доходов. Теперь их нет. Вопрос в том, сколько денег мы можем добавить к минимуму, чтобы бой Ломаченко — Лопес состоялся.
При этом никто никого не просит соглашаться на сокращение гонорара. Но если раньше ты мог заработать два миллиона долларов, а твой минимум в контракте составляет 1 миллион, то нельзя ожидать, что в этих условиях ты получишь два миллиона. Это будет сумма от одного до двух миллионов", — приводит слова функционера ESPN.
Напомним, что бой Ломаченко — Лопес, на кону которого будут стоять четыре чемпионских пояса, был перенесен с 19 сентября на 3 октября, поскольку организаторы хотят устроить его на pay-per-view.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес продолжает оскорблять Ломаченко перед чемпионским боем, назвав украинца «стариком».66
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 747 мм