Миочич – Кормье: где смотреть третий чемпионский бой UFC в супертяжелом весе

В ночь с 15-го на 16-е августа в Лас-Вегасе на турнире UFC 252 пройдет третий бой в супертяжелом весе между обладателем чемпионского титула американцем Стипе Миочичем (19 побед, 3 поражения) и его соотечественником Даниэлем Кормье (22 победы, 2 поражения, 1 ничья).

Для обоих бойцов это будет первый поединок с их последней встречи, состоявшейся 17 августа 2019 года, когда Миочич добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде и отобрал чемпионский пояс у Кормье.

Из-за пандемии коронавируса предстоящий поединок, который состоится на арене UFC Apex, пройдет без зрителей.

В прямой трансляции один из самых ожидаемых бое года на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Ориентировочное начало поединка — в воскресенье, 16 августа, в 6:00 по киевскому времени.

Турнир UFC 252

Воскресенье (16 августа)

Стипе Миочич — Даниэль Кормье 06:00* Setanta Sports Ukraine, «Рен-ТВ» (Россия)

* ориентировочное время начала

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видят фаворита в предстоящем бою Миочич — Кормье за чемпионский пояс в супертяжелом весе.

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