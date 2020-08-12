Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

В каталонской «Барселоне», готовящейся к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», зафиксирован случай заражения COVID-19 у футболиста.

Правда, как сообщает клубная пресс-служба «блау-гранас», заболевание диагностировано у одного из игроков, которые лишь начали подготовку к новому сезону. В их число входят девять футболистов, которые вернулись из аренд в других клубах, — Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс.

Соответственно, названные игроки и так были изолированы от основного состава «Барселоны», и ничего не помешает каталонцам продолжать целенаправленную подготовку к предстоящему поединку с «Баварией».

Напомним, что ранее, по данным СМИ, каталонцы скрыли факт заражения коронавирусом пяти футболистов и двух тренеров. Еще в самом начале распространения пандемии все заболевшие перенесли вирус без симптомов, после чего благополучно приступили к тренировкам.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «БАВАРИЯ» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Отметим, что матч «Барселона» — «Бавария» пройдет в пятницу, 14 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Победитель данной пары сыграет в ½ финала с сильнейшим в дуэли между «Манчестер Сити» и «Лионом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший капитан «Барселоны» Хави заразился коронавирусом.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter