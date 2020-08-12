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Спорт

«Наконец-то выходные»: красотка Билодид порадовала жаркими пляжными фото

20:47 12 августа 2020
Дарья Билодид

19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается пляжным отдыхом на турецком курорте Фетхие, расположенном на побережье Средиземного моря.

Самая молодя двукратная чемпионка мира порадовала своих подписчиков в Instagram яркими фото. «Наконец-то выходные», — подписала снимки спортсменка, которые за пару часов собрали почти 26 тысяч лайков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид сразила наповал своих подписчиков сногсшибательным взглядом.

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