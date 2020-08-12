- 21:00 Коронавирус атаковал сотрудников харьковской прокуратуры
- 20:38 Украина постепенно откажется от паспортов-книжечек: как это произойдет
- 20:31 Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой
- 20:30 Гитарная вечеринка у костра и выставка цветов: куда сходить в Киеве в выходные
- 20:09 В Закарпатье массово подделывают справки об отсутствии COVID-19
- 20:02 В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина
- 19:29 Скандал с нацгвардейцами в Затоке: появилось новое видео
- 19:15 "Тегеран": как сериалу про агента "Моссад" удалось предсказать будущее, и почему он покоряет весь мир
- 19:10 В Минске задержали украинских волонтеров: видео инцидента
- 19:04 Коронавирус пробрался в еще одно общежитие КПИ
- 18:47 В Литве раскрыли подробности бегства Тихановской из Беларуси
- 18:40 Руководство порта «Южный» ежедневно рискует тысячами жизней, — СМИ
«Наконец-то выходные»: красотка Билодид порадовала жаркими пляжными фото
19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается пляжным отдыхом на турецком курорте Фетхие, расположенном на побережье Средиземного моря.
Самая молодя двукратная чемпионка мира порадовала своих подписчиков в Instagram яркими фото. «Наконец-то выходные», — подписала снимки спортсменка, которые за пару часов собрали почти 26 тысяч лайков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид сразила наповал своих подписчиков сногсшибательным взглядом.9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм