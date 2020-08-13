«ПСЖ» с тренером на костылях сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча

В среду, 12 августа, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» прошел первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и французским «ПСЖ». Напомним, из-за пандемии коронавируса, повлекшей за собой карантин, УЕФА решила провести решающие стадии самого престижного клубного турнира Европы в одном городе.

Лига чемпионов. ¼ финала

«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:2

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60), Фройлер, Де Рон, Хатебур, Госенс, Гомес (Малиновский, 59), Пашалич (Муриэль, 70), Сапата (Да Рива, 82).

«ПСЖ»: Навас (Рико, 79), Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Икарди (Шупо-Мотин, 79).

Голы: Пашалич (27) — Маркиньос (90), Шупо-Мотин (90+3).

Перед отчетным поединком французский «ПСЖ» оказался в незавидном положении. Кроме того, что из-за досрочно завершившегося чемпионата Франции парижане были обделены официальными матчами (с марта месяца подопечные Томаса Тухеля провели лишь два финала — Кубка Франции и Кубка лиги, правда, оба выиграли), так еще и тренерский штаб столкнулся с кадровыми проблемами. Самая большая из них касалась Килиана Мбаппе, получившего повреждение в финале Кубка Франции, и было неизвестно, успеет ли молодой нападающий восстановиться к поединку Лиги чемпионов. В итоге Мбаппе попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

А вот «Аталанта», наоборот, набрала невероятный ход в серии А, став бронзовым призером по итогам завершившегося сезона. Подопечные Джанпьеро Гасперини могли и вовсе стать вторыми, но в последнем туре уступили дома «Интеру» (0:2) и пропустили «неро-адзурри» вперед себя. А вот по результативности в Италии с бергамаски сравниться никто не смог — 98 забитых мячей в чемпионате, что в среднем составило более 2,5 голов за игру!

Именно исходя из всего вышесказанного, «ПСЖ» хоть и был фаворитом у букмекеров, но на деле таким вовсе не выглядел. И опасения болельщиков парижан подтвердились на поле. Футболисты «Аталанты», хоть и являются дебютантами турнира, не испытывали никакой боязни перед звездным соперником. Достаточно сказать, что трансферная стоимость футболистов парижского клуба в три раза больше, чем игроков команды из Бергамо. Но, как показала игра, далеко не всегда в футболе побеждают деньги.

Наставник «Аталанты» грамотно выстроил игру, действуя на своих сильных качествах. И бергамаски были вознаграждены за свои старания на 27-й минуте. Сапата, наверняка, намеревался сам пробивать по воротам с линии штрафной, но соперники не позволили ему этого сделать. Правда, мяч в итоге отскочил к Пашаличу, который, не раздумывая, обводящим ударом отправил мяч точно в угол ворот.

«ПСЖ» начал играть в свою игру лишь после перерыва. Видимо, подействовала эмоциональная речь в раздевалке наставника Томаса Тухеля, который руководил действиями своих подопечных, находясь на… костылях. На самом деле, все до банальности просто — тренер всего-навсего вывихнул лодыжку и сломал плюсневую кость на тренировке…

Исходя из развития событий, наставник вынужден был выпустить на поле не готового на сто процентов Мбаппе. Правда, даже не в лучшей форме, Килиан мог сравнивать счет, но с его ударом справился голкипер бергамаски.

Минуты истекали, и казалось, что назревает первая сенсация на решающих стадиях Лиги чемпионов. Но давление «ПСЖ» все же принесло свои плоды. Сначала заброс в штрафную и скидка Неймара головой завершились точным ударом Маркиньоса с близкого расстояния, а через пару минут Шупо-Мотин удачно замкнул прострел Мбаппе, пока защитники «Аталанты» сигнализировали о несуществующем офсайде у соперника. Вот так, за три минуты парижанам удалось перевернуть все с ног на голову…

Гол Маркиньоса

Гол Шупо-Мотина

Таким образом, «ПСЖ» выходит в полуфинал турнира и ожидает своего соперника, который определится в завтрашнем поединке между немецким «Лейпцигом» и мадридским «Атлетико».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что потенциальные соперники «Динамо» узнали своих соперников в квалификации Лиги чемпионов.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter