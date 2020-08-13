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Спорт

Экс-чемпионке мира по боксу Шатерниковой удалили злокачественную опухоль (фото)

9:02 13 августа 2020
Алина Шатерникова

Бывшая чемпионка мира, а ныне вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова перенесла операцию. На своей странице в Facebook спортсменка сообщила, что в ее организме обнаружили и удалили злокачественное образование.

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«Еще год назад моя щитовидка и тесты на гормоны были идеальны. Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки, показал малюсенькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух — чтобы получить однозначную и независимую оценку. Малюсенький узелок оказался злокачественным. Операцию не откладывала. Все прошло чудесно, потому что раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна», — написала Алина Шатерникова, показав фото после операции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократная чемпионка Украины по боксу Иванна Крупеня решила стать полицейской.

Фото Facebook

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