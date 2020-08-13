УЕФА исключил команду из Лиги чемпионов из-за двух футболистов, заразившихся коронавирусом (фото)

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял беспрецедентное решение, исключив клуб из Лиги чемпионов из-за двух заразившихся COVID-19 игроков. Жертвой новых правил стала сильнейшая команда Косово «Дрита». Ранее положительный тест на коронавирус сдал футболист «Барселоны».

В финальном матче предварительного раунда ЛЧ на стадионе «Коловрей» рядом со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне косовары должны были сыграть с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Но два игрока «Дриты» оказались заражены коронавирусом, и, по решению швейцарских сластей, всю команду отправили на 10-дневный карантин.

В итоге УЕФА засчитал «Дрите» техническое поражение (0:3), а сильнейший клуб Северной Ирландии, не выходя на поле, добыл путевку в первый раунд квалификации, где сыграет с польской «Легией».

Отметим, что ранее в «Дрите» уже был выявлен один игрок с коронавирусом перед полуфинальной встречей с «Интером» из Андорры (2:1). Тогда на карантин отправили заболевшего и еще одного футболиста, контактировавшего с ним. А ведь перед вылетом на мини-турнир в Швейцарию игроки и тренеры чемпиона Косово сдавали тесты на COVID-19, и все результаты были отрицательными.

Перед вылетом «Дриты» на мини-турнир в Швейцарию все тесты футболистов на коронавирус были отрицательными

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что потенциальные соперники «Динамо» сформировали пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Дрита»

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