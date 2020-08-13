Футболист сборной Украины Караваев женился второй раз (фото)

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев женился второй раз. Об этом стало известно из Instagram его новой жены Инны. Пару поздравила супруга игрока «Зари» Виталия Вернидуба Алеся, написав: «С днем свадьбы, наши родные Караваевы». «Спасибо, любимые», — написала в ответ жена динамовца.

О новой избраннице 28-летнего уроженца Херсона известно, что она — основатель компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка.

Отметим, что первый раз Караваев женился в 2014 году на уроженке Севастополя Людмиле. У них растет 5-летняя дочь Ариана.

В первом браке у футболиста родилась дочь Ариана

Как известно, Александр Караваев, в активе которого 25 поединков и один мяч за сборную Украины, перебрался в «Динамо» из «Зари» летом прошлого года. В дебютном сезоне в столичном клубе он сыграл 37 матчей, в которых отдал три результативные передачи и выиграл два трофея — Суперкубок и Кубок Украины.

Кстати, это уже вторая свадьба в «Динамо» после назначения главным тренером Мирчи Луческу. В июле с холостяцкой жизнью порвал форвард киевлян Назарий Русин, который сейчас выздоравливает после заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан стала женой футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

Фото uaf.ua, Instagram



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