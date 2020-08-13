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«Интер» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на полуфинал Лиги Европы
В понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе на стадионе «Дюссельдорф Арена» при пустых трибунах пройдет матч ½ финала Лиги Европы между миланским «Интером» и донецким «Шахтером», выбившим из турнира швейцарский «Базель» (начало — в 22:00).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ИНТЕР» — «ШАХТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Отметим, что для «горняков» это третий в истории полуфинал еврокубка. Ранее донецкий клуб в 2009-м на данной стадии Кубка УЕФА обыграл киевское «Динамо» (1:1 в Киеве и 2:1 в Донецке), а в 2016-м уступил по сумме двух матчей испанской «Севилье» (2:2 во Львове и 1:3 в Севилье).
Что касается «Интера», то миланцы ранее 15 раз доходили до полуфинальной стадии еврокубка (восемь раз в Кубке/Лиге чемпионов и семь — в Кубке УЕФА/Лиге Европы) и в девяти случаях пробивались в финал.
В предстоящем поединке ведущие букмекеры видят фаворитом итальянский клуб, предлагая следующие коэффициенты.
«Фаворит Спорт»: победа «Интера» — 1,78, ничья — 3,90, победа «Шахтера» — 4,25. Проход «Интера» в финал — 1,39, проход «Шахтера» в финал — 3,00.
Parimatch: победа «Интера» — 1,75, ничья — 3,75, победа «Шахтера» — 4,60. Проход «Интера» в финал — 1,38, проход «Шахтера» в финал — 3,05.
1xbet: победа «Интера» — 1,78, ничья — 4,04, победа «Шахтера» — 4,84. Проход «Интера» в финал — 1,37, проход «Шахтера» в финал — 3,10.
Marathonbet: победа «Интера» — 1,80, ничья — 4,10, победа «Шахтера» — 4,90. Проход «Интера» в финал — 1,37, проход «Шахтера» в финал — 3,10.
Bet365: победа «Интера» — 1,72, ничья — 3,80, победа «Шахтера» — 4,50. Проход «Интера» в финал — 1,36, проход «Шахтера» в финал — 3,00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что десять футболистов «Шахтера» вызваны в сборную Украины.
Фото ФК «Шахтер»71
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