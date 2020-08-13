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Ломаченко отдал Лопесу часть своего гонорара: новая дата боя
Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе 32-летний Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, одно поражение) и чемпион мира по версии IBF 23-летний американец Теофимо Лопес (15 побед, 12 из них — нокаутом), не раз оскорблявший украинца, подписали контракт на бой, сообщает авторитетное издание The Ring Magazine.
Поединок, ранее планировавшийся на 3 октября, состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США) и будет транслироваться на ESPN.
«Мы заключили сделку. Поединок состоится в октябре, но позже, а не 3-го числа, но сделка есть. Это были сложные переговоры, но мы их завершили. Я общался с Бобом Арумом, мы наконец-то все уладили.
Теофимо со своим отцом много лет были сосредоточен на этом поединке, и теперь он состоится. Это шанс устроить важный для истории бой, и мы очень этому рады. Для Лопеса и его отца этот поединок — мечта, ставшая реальностью", — заявил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер порталу BoxingScene.
Напомним, что команда американца долго вела переговоры с промоутерами из Top Rank, чтобы повысить свой гонорар. В итоге, как сообщает The Athletic, Лопесу это удалось. Вместо ранее предложенных 1,25 млн долларов он заработает 1,5 миллиона. В то же время гонорар Ломаченко уменьшился на соответствующую сумму — с 3,5 млн до 3,25 миллиона (украинец сознательно пошел на финансовые уступки, чтобы бой не сорвался).
Как известно, встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться 30 мая, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксерских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в своем последнем бою Василий Ломаченко в августе 2019-го победил британца Люка Кэмпбелла.
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