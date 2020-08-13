Еще два сельских клуба: украинская премьер-лига пополнилась тремя новичками

В четверг, 13 августа, по итогам матчей последнего тура в первой лиге определились три клуба, завоевавшие путевки в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу.

Вместо исключенных из УПЛ львовских «Карпат» в премьер-лиге, которая расширена с 12 до 14 команд, в новом сезоне сыграют: «Минай» из «Закарпатья», львовский «Рух» и «Ингулец» из Петрово Кировоградской области. Вслед за «Колосом» из Коваливки, пробившимся, кстати, в еврокубки, в элитный украинский дивизион вышли еще два сельских клуба!

Результаты матчей 30-го тура первой лиги: «Черкащина» — «Николаев» — 0:4, «Балканы» — «Ингулец» — 1:1, «Металлист 1925» — «Кремень» — 4:2, «Агробизнес» — «Оболонь-Бровар» — 2:0, «Металлург» — «Черноморец» — 1:4, «Горняк-Спорт» — «Прикарпатье» — 2:4, «Минай» — «Волынь» — 1:0 и «Рух» — «Авангард» — 4:0.

Итоговое положение лидеров первой лиги: 1. «Минай» — 62 очка; 2. «Рух» — 61; 3. «Ингулец» — 60; 4. «Агробизнес» — 60; 5. «Волынь» — 57; 6. «Оболонь-Бровар» — 51; 7. «Металлист» — 51.

Отметим, что финишировавший четвертым «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области не проходил лицензирование и не претендовал на повышение в классе.

Кстати, в поединках плей-офф за право сыграть в следующем сезоне в первой лиге 16 и 20 августа сразятся «Верес» (Ровно) — «Черкащина» и «Металлург» (Запорожье) — «Альянс» (Липовая Долина).

Напомним, что по итогам финишировавшего сезона в УПЛ чемпионом страны стал «Шахтер», вторым финишировало «Динамо», которое в июле возглавил Мирча Луческу, третьей — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей первого круга чемпионата Украины по футболу.

Фото ФК «Рух»



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