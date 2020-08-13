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Спорт

Футболиста сборной Беларуси в ходе протестов упекли за решетку на семь суток (фото)

20:44 13 августа 2020
Антон Сарока

Нападающий БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока задержан в ходе массовых протестов против результатов президентских выборов в стране и арестован на семь суток, сообщает pressball.by. Решение было опубликовано на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси,

28-летний футболист весь день 12 августа не выходил на связь. Позже поступила информация, что игрок был задержан 11 августа.

В нынешнем сезоне Сарока провел в национальном чемпионате за БАТЭ пять матчей и отметился двумя голами. В его активе 15 поединков и семь голов за сборную Беларуси (в 2017 году он поразил ворота сборной Франции на знаменитой арене «Стад де Франс»).

Отметим, что кроме Сароки, в ходе протестов в стране «под раздачу» попали еще несколько белорусских профессиональных спортсменов. В частности, жестоко избили после задержания хоккеиста «Динамо» (Молодечно) Илью Литвинова. Также был задержан боец ММА Алексей Кудин, а футболист клуба третьего дивизиона «СМИ-Автотранс» Роман Дурко получил 15 суток ареста.

Хоккеист Илья Литвинов после избиения белорусскими силовиками

Кстати, все футбольные матчи в Беларуси, намеченные на 14−17 августа, отменили.

Напомним, что в Беларуси уже пятый день подряд проходят массовые протесты и столкновения людей с ОМОНом. Беспорядки начались после оглашения результатов президентских выборов: по данным ЦИК действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Беларуси ищут задержанных украинских волонтеров.

Фото pressball.by, hockey.by

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