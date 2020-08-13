«Лейпциг» с 33-летним тренером выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов: видеообзор матча

В четверг, 13 августа, в рамках мини-турнира в Лиссабоне определился второй полуфиналист Лиги чемпионов. Вслед за французским «ПСЖ» в квартет сильнейших команд состязаний сенсационно пробился немецкий «Лейпциг» (клубу всего 11 лет!). Именно подопечные Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна оспорят 18 августа в очной дуэли путевку в финал ЛЧ (нас ждет противостояние двух немецких тренеров).

Лига чемпионов. ¼ финала

«Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 2:1 (Ольмо, 51, Адамс, 88 — Жоау Фелиш, 71, с пенальти).

Перед тем, как отправиться на финальный турнир в столицу Португалии, «Атлетико» понес две серьезные кадровые потери: заражение коронавирусом заставило покинуть лагерь команды хорватского защитника Шиме Врсалько и аргентинского полузащитника Анхеля Корреа. Серьезная «пробоина» образовалась и в составе «Лейпцига», который недавно продал в «Челси» своего лучшего бомбардира Тимо Вернера.

По иронии судьбы, подопечные 33-летнего Юлиана Нагельсманна и 50-летнего Диего Симеоне перед очной дуэлью выбили из розыгрыша финалистов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов: «Лейпциг» уверенно прошел «Тоттенхэм» (1:0 и 3:0), а «Атлетико» утер нос «Ливерпулю» (1:0 и 3:2 в дополнительное время).

Первый тайм матча на стадионе «Жозе Алваладе» прошел с преимуществом «Лейпцига» (процент владения мячом — 59:41 в пользу немцев), но при этом «огрызавшиеся» мадридцы чаще били по воротам (удары — 5:4 в пользу «Атлетико»). В итоге самым запоминающимся эпизодом стартовой 45-минутки стало жесткое столкновение головами Савича и Хальстенберга, после которого оба футболиста, получив помощь врачей, все же смогли продолжить игру.

«Засуху» на футбольном поле на 51-й минуте прервали немцы: австриец Забитцер навесил в штрафную площадку, и испанец Ольмо точно пробил головой по воротам испанской команды — 1:0.

Раздосадованный таким развитием событий Симеоне бросил в бой португальского таланта Жоау Фелиша, за которого «Атлетико» в прошлом году заплатил «Бенфике» 126 (!) млн евро. И не прогадал. 20-летний форвард заработал пенальти, который сам же уверенно реализовал — 1:1.

Но все же последнее слово в этот вечер оказалось за «Лейпцигом». На 88-й минуте вышедший на замену американец Адамс с помощью рикошета принес своей команде первую в истории путевку в полуфинал ЛЧ — 2:1. Беспроигрышной серии «Атлетико» из 18 матчей подряд положен конец.

Напомним, что еще в двух четвертьфиналах Лиги чемпионов сыграют: «Барселона» — «Бавария» (14 августа, стадион «Да Луш») и «Манчестер Сити» — «Лион» (15 августа, стадион «Жозе Алваладе»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Украины «Шахтер» пробился в полуфинал Лиги Европы.

Фото uefa.com

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