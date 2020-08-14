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«Внедряем новые методы»: украинская красавица-чемпионка потренировалась с собакой (фото)
30-летняя украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами, провела необычную тренировку.
Спортсменка привлекла к занятию свою домашнюю любимицу — австралийскую овчарку по кличке Галактика, являющуюся чемпионкой Украины, Молдовы и Литвы. «Говорят, мне не хватает скорости. Поэтому мы внедряем новые методы в тренировки. Как вам такой спарринг-партнер?» — написала Анна на своей странице в Instagram, прикрепив яркие фото.
Отметим, что Рыжикова является двукратной чемпионкой Европейских игр в Минске-2019 (в смешанной эстафете 4×400 метров и командных соревнованиях), а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (эстафета 4×400 метров в Цюрихе-2014 и 400 метров с барьерами в Берлине-2018).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко тренируется на карантине с собаками под мышками.58
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