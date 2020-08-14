- 12:54 Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 12:51 Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России
- 12:48 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:39 Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве
- 12:32 Лукашенко заявил, что «пока жив» и отреагировал на забастовки в Беларуси
- 12:29 Популярная телеведущая похудела на девять килограммов
- 12:29 Кроссовки Майкла Джордана с осколком из разбившегося щита проданы за баснословную сумму
- 12:13 Тихановская выступила с новым обращением
- 12:01 Шнуров отличился едким стихом о российской вакцине от коронавируса
- 11:56 В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина
- 11:51 Доллар и евро дешевеют: что будет с курсом на следующей неделе
- 11:42 В Чехии при покупке снайперских патронов задержали российского дипломата: СМИ раскрыли подробности
Кроссовки Майкла Джордана с осколком из разбившегося щита проданы за баснословную сумму (фото, видео)
На аукционе Christie’s проданы кроссовки Air Jordan 1 Highs шестикратного чемпиона НБА легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
В мае на Sotheby’s аналогичный лот был продан за рекордные 560 тысяч долларов, но на этот раз организаторы получили еще большую сумму — 615 тысяч в американской валюте. Возможно, повышенный интерес именно к этому предмету обуви Его Воздушества связан с тем фактом, что в этих кроссовках Майкл играл в выставочном матче в итальянском Триесте в 1985-м, когда после впечатляющего слэм-данка разбил стекло на щите. Несколько из упавших осколков так и остались в подошве.
Отметим, что, несмотря на рекордную продажу, организаторы рассчитывали выручить большую сумму — от 650 до 850 тысяч долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майкл Джордан в течении ближайших 10 лет пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом.80
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм