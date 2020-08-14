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Спорт

Кроссовки Майкла Джордана с осколком из разбившегося щита проданы за баснословную сумму (фото, видео)

12:29 14 августа 2020
Майкл Джордан

На аукционе Christie’s проданы кроссовки Air Jordan 1 Highs шестикратного чемпиона НБА легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

В мае на Sotheby’s аналогичный лот был продан за рекордные 560 тысяч долларов, но на этот раз организаторы получили еще большую сумму — 615 тысяч в американской валюте. Возможно, повышенный интерес именно к этому предмету обуви Его Воздушества связан с тем фактом, что в этих кроссовках Майкл играл в выставочном матче в итальянском Триесте в 1985-м, когда после впечатляющего слэм-данка разбил стекло на щите. Несколько из упавших осколков так и остались в подошве.

Отметим, что, несмотря на рекордную продажу, организаторы рассчитывали выручить большую сумму — от 650 до 850 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майкл Джордан в течении ближайших 10 лет пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом.

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