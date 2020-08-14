«Мечта умершего отца»: Хабиб хочет боя с легендой UFC (фото)

Непобедимый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов (28 побед в профессиональной карьере) рассказал, о бое с каким соперником мечтал его отец Абдулманап, умерший в начале июля после длительной борьбы с коронавирусом и пневмонией.

«Бой с Жоржом Сен-Пьером (бывшим чемпионом UFC в полусредней и средней весовой категориях, одержавшим 26 побед в 28 поединках. Правда, последний бой канадец провел в ноябре 2017-го. — Авт.) меня вдохновляет, это был бой мечты моего отца, но ему в следующем году уже 40 лет, пора определяться. В апреле подраться с ним было бы идеально, но Дэйна Уайт сказал мне, что после боя с Джастином Гэйтжи будут вести с ним переговоры. Если он согласится, бой будет. С моей стороны и со стороны UFC интерес есть», — приводит слова Хабиба сайт Sport24.

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Также Нурмагомедов откровенно поделился своими переживаниями после смерти отца, который также был его тренером. «Не думаю, что здесь есть кто-то, кого обходила смерть. У кого-то всегда кто-то умирал. Я к этому отношусь с пониманием, но это тяжелая утрата. У нас были близкие отношения, он был мне отцом, другом, тренером. Всегда были вместе. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, — это неправда. Конечно мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень и сделает сильнее. Испытания либо ломают, либо закаляют. Как будет, узнаем со временем. Этот год пройдет в тренировочном режиме, это помогает отвлечься от всех новостей и событий вокруг меня. Если бы отец был жив, он бы сказал мне не отвлекаться — раз решил биться, надо готовиться, 50 на 50 не бывает», — отметил боец.

Напомним, свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэйтжи. Поединок пройдет 24 октября, а вот место пока остается засекреченным — возможно, его примет Бойцовский остров в Абу-Даби (ОАЭ).

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