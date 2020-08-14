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Спорт

Экс-звезда «Шахтера» сменил «Челси» на «Арсенал» (фото)

16:33 14 августа 2020
Виллиан

Лондонские «Челси» и «Арсенал», которые 1 августа сражались в финале Кубка Англии, провернули громкий трансфер. Бразильский полузащитник Виллиан, выступавший за «синих» с 2013 года и ставший дважды чемпионом Англии в 2015-м и 2017-м, а также победителем Лиги Европы в 2019-м, на правах свободного агента подписал контракт с «канонирами».

О желании экс-футболиста донецкого «Шахтера», который в период с 2007-го по 2012-й провел за «горняков» во всех турнирах более 200 матчей и стал обладателем Кубка УЕФА в 2009-м, покинуть «Челси» было известно давно. «Синие» предлагали бразильцу продлить действовавший до лета 2020-го контракт на два сезона, но сам Виллиан хотел соглашения на три сезона. В итоге стороны так и не пожали друг другу руку, и полузащитник перебрался с юго-запада в северную часть столицы Англии, где согласились на его условия.

Добавим, что, согласно данным издания Daily Mail, зарплата Виллиана в «Арсенале» составит почти 8 млн долларов в год. В новом клубе футболист будет выступать под 12-м номером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый одноклубник Зинченко немец Лерой Сане перешел в мюнхенскую «Баварию» за 60 млн евро.

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