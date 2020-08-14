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Гран-при Испании: где смотреть онлайн шестой этап Формулы-1
В воскресенье, 16 августа, в городке Монмело, входящем в провинцию Барселона, на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап сезона-2020 в Формуле-1.
Напомним, на предыдущем этапе, Гран-при 70-летия в Сильверстоуне, наконец удалось прервать гегемонию пилотов «Мерседес» в нынешнем сезоне. Победу одержал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», опередивший на финише триумфатора трех предыдущих этапов британца Льюиса Хэмилтона.
Перед очередной гонкой пилоты и члены всех команд сдали тесты на коронавирус, и, к счастью, все результаты оказались отрицательными. Таким образом, после двух пропущенных этапов вновь в строю пилот «Рейсинг Поинт» Серхио Перес. «Здорово вернуться за руль — я скучал по Формуле-1! Я очень рад снова сесть в машину и работать с командой. Мне казалось, что потребуется какое-то время, чтобы обрести скорость после пропуска двух уик-эндов, но я рад, что быстро вошел в ритм. Из-за жары пришлось нелегко, но мы показали неплохой темп, так что я с нетерпением жду квалификацию. Мы выполнили сегодняшнюю программу, я доволен результатами — мы можем рассчитывать на отличный результат в квалификации и очки в гонке», — приводит слова мексиканца Серхио Переса сайт F1News.
К слову, жаловались на жару (столбики термометров в Каталонии в эти дни переваливают отметку в 30 градусов) и остальные спортсмены. А пилот «Феррари» Шарль Леклер и вовсе сравнил пребывание в боксах с походом в сауну.
Отметим, что по итогам пяти этапов Формулы-1 в общем зачете лидирует чемпион трех последних сезонов британец Хэмилтон: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 73; 4. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 5. Ландо Норрис («Макларен») — 38.
В Кубке конструкторов также немецкая команда вне конкуренции: 1. «Мерседес» — 180 очков; 2. «Ред Булл» — 113; 3. «Феррари» — 55; 4. «Макларен» — 53; 5. «Рейсинг Пойнт» — 41.
Формула-1. Шестой этап
16 августа (воскресенье)
Гран-при Испании («Барселона-Каталунья») 16:00 Setanta Sports 2 (Украина), «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)
«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.
Отметим, что седьмой этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится 30 августа в Льеже.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что титулованный шведский гонщик Петер Люнг попал в страшную аварию во время матча по спидвею.
Фото Twitter Formula 12
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