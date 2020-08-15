«Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы

В понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе на одноименной арене, способной вместить 51 500 зрителей, но которая будет пустовать в связи с запретом УЕФА на допуск болельщиков на трибуны из-за пандемии коронавируса, состоится матч полуфинальной стадии Лиги Европы между миланским «Интером» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток в игре будет дан в 22:00 по киевскому времени.

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Полуфинальный опыт Андрея Пятова

Донецкий «Шахтер» дважды в своей истории доходил до полуфинала еврокубка: в 2009-м в Кубке УЕФА, где обыграл киевское «Динамо» и впоследствии выиграл трофей, а также в 2015-м в Лиге Европы, когда уступил испанской «Севилье». Любопытно, что в дуэлях 11 и пять лет назад принимал участие нынешний основной вратарь «горняков» Андрей Пятов, который защищает цвета донецкого клуба с 2007 года.

Андрей Пятов выступает в "Шахтере" с 2007 года и успел уже сыграть в двух еврокубковых полуфиналах

Не радостные воспоминания от предыдущей встречи с «Интером»

Ранее «Интер» и «Шахтер» лишь однажды пересекались в еврокубках. В сезоне-2005/2006 итальянский клуб обыграл «горняков» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов и не пустил подопечных Мирчи Луческу в групповой турнир — в Донецке гости победили — 2:0 (Мартинс, 67, Адриано, 78), а в Милане была зафиксирована результативная ничья — 1:1 (Рекоба, 13 — Элано, 24).

В 2005-м "Интер" не пустил "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов

Путь к полуфиналу

Донецкий «Шахтер» начинал свое выступление в еврокубковом сезоне-2019/2020 с группового турнира Лиги чемпионов. В компании «Манчестер Сити», «Лиона» и загребского «Динамо» украинская команда заняла третье место и вышла в еврокубковую весну, правда, уже в Лигу Европы.

В плей-офф второго по престижности европейского клубного турнира подопечные Луиша Каштру последовательно обыграли португальскую «Бенфику» (2:1 дома и 3:3 на выезде) и немецкий «Вольфсбург» (2:1 на выезде и 3:0 дома), после чего на стадии четвертьфинала разгромили швейцарский «Базель» (4:1).

«Интер», заняв по итогам сезона-2018/2019 четвертое место в серии А, начал выступление в Лиге чемпионов разу с группового этапа. Правда, попав в компанию к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Славии», «неро-адзурри» заняли лишь третье место (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, разница мячей — 10:9) и «опустились» в Лигу Европы.

В плей-офф подопечные Антонио Конте успели полноценно сыграть лишь стадию 1/16 финала, обыграв болгарский «Лудогорец» (2:0 в гостях и 2:1 дома), а вот дальнейшие этапы из-за пандемии коронавируса пришлось отложить более чем на пять месяцев. В итоге против «Хетафе» (2:0) и «Байера» (2:1) итальянцы играли уже в рамках мини-турнира, проводящегося в Германии.

Выступления в национальных чемпионатах

Донецкий «Шахтер» четвертый сезон подряд стал чемпионом Украины. Причем в этом году сделал это более чем уверенно, гарантировав себе очередное «золото» за пять туров до окончания чемпионата. Благодаря этому тренерский штаб «горняков» получил возможность еще по ходу сезона предоставить краткосрочный отпуск лидерам и проверить в деле тех футболистов, которые имели меньше игровой практики, а также молодежь.

Свой последний официальный матч в рамках чемпионата «Шахтер» провел 19 июля, после чего готовился к еврокубкам в Киеве и проводил контрольные поединки, обыграв представителей второй лиги — житомирское «Полесье» (4:1) и ровенский «Верес» (2:0).

Что касается «Интера», то у итальянцев времени на отдых не было. 2 августа прошел последний тур чемпионата страны («Интер» благодаря выездной победе над «Аталантой» украинца Руслана Малиновского смог удержаться на втором месте и завоевать «серебро»), а уже 5-го «неро-адзурри» провели поединок 1/8 финала с испанским «Хетафе» в Лиге Европы.

Состав «Интера» дороже в 4,5 раза!

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Интера» дороже стоимости игроков «Шахтера» в 4,5 раза (586,05 млн евро против 130,03 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков итальянского клуба у датского полузащитника Кристиана Эриксена и бельгийского нападающего-гренадера Ромелу Лукаку (по 68 млн евро), за ними идут аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (64 млн), голландский защитник Стефан де Врей, его коллега по амплуа словак Милан Шкриньяр и хорватский полузащитник Марцело Брозович (все — по 48 млн).

Два самых дорогих футболиста "Интера" - Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен

Список самых дорогих футболистов «Шахтера» возглавляют: бразильский полузащитник Тете (15,5 млн евро), его травмированный соотечественник защитник Исмаили (15 млн), еще один полузащитник из Бразилии Тайсон (9,5 млн), а также игроки средней линии Тарас Степаненко и Марлос (по 8 млн).

«Дюссельдорф Арена»

Стадион, носящий название «Меркур Шпиль-Арена» на внутренних соревнованиях и «Дюссельдорф Арена» на международных турнирах, был открыт в 2004 году. Арена имеет навес над трибунами и раздвижную крышу над игровым полем, а специальная система подогрева поля позволяет проводить различные события в разгар зимы. Вместимость на футбольных матчах составляет 54 600 мест (из них 10 тысяч — стоячих), но на международных поединках это число уменьшается до 51 500.

«Дюссельдорф Арена» пока не принимала больших матчей, но грандиозными событиями стадион обделен не был. В частности, здесь проходил 56-й конкурс песни «Евровидение"-2011, а в ноябре 2015-го состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе за титулы IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, завершившийся сенсационной победой на тот момент мало кому известного британца.

Стадион в Дюссельдорфе оказался нефартовым для Владимира Кличко. Как будет с "Шахтером"?

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины матч между «Интером» и «Шахтером».

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