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Двукратный олимпийский чемпион попался с наркотиками
Легендарный норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг сообщил в соцсетях, что полиция обнаружила у него наркотики.
«Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и в крови обнаружили кокаин. Затем полиция нашла небольшое количество наркотиков у меня дома.
Очень переживаю за свое будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя", — написал 34-летний Петтер Нортуг, завершивший карьеру в 2018 году, но продолжающий выступать в любительских гонках.
К сожалению, это не первый случай, когда прославленный спортсмен (у него 20 медалей Олимпийских игр и мировых первенств, а также два триумфа на Кубке мира!) попал в поле зрения стражей правопорядка.
В мае 2014 года Петтер разбил свою машину в родном Тронхейме, находясь за рулем в нетрезвом состоянии (в результате аварии 23-летний пассажир получил перелом ключицы). Его приговорили к 50 дням тюремного заключения, оштрафовали на 185 тысяч норвежских крон (более 20 тысяч долларов) и пожизненно лишили водительских прав. Теперь вот он снова сел за руль и угодил в скандал.
Добавим, что в настоящее время страстный поклонник покера Нортуг занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский «Мольде» избавился от футболиста, укравшего деньги.
Фото Instagram41
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