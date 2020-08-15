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Украинские красавицы Магучих и Левченко произвели фурор на этапе «Бриллиантовой лиги» (фото, видео)
Блестяще выступили на стартовом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако украинские прыгуньи в высоту — вице-чемпионки мира Ярослава Магучих из Днепра и киевлянка Юлия Левченко, занявшие по итогам состязаний верхние ступеньки пьедестала почета.
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При этом 18-летняя Магучих, недавно поразившая поклонников сменой имиджа, опередила 22-летнюю Левченко, на которую обратил внимание Криштиану Роналду, лишь благодаря меньшему числу использованных попыток. Обе девушки показали результат 198 см, но Ярослава преодолела высоту 195 см сразу, а Юлии для этого понадобилось три прыжка. Третий результат (188 см) — у Жанель Шепер из Сент-Люсии.
Ярослава Магучих
Юлия Левченко
Отметим, что в этом сезоне организаторы «Бриллиантовой лиги» объявили, что победитель легкоатлетического сезона в общем зачете определяться не будет. Все этапы в этом году будут индивидуальными соревнованиями.
К слову, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за запрета World Athletics.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы 2019 года.
Фото twitter.com/Diamond_League
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