Блестяще выступили на стартовом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако украинские прыгуньи в высоту — вице-чемпионки мира Ярослава Магучих из Днепра и киевлянка Юлия Левченко, занявшие по итогам состязаний верхние ступеньки пьедестала почета.

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При этом 18-летняя Магучих, недавно поразившая поклонников сменой имиджа, опередила 22-летнюю Левченко, на которую обратил внимание Криштиану Роналду, лишь благодаря меньшему числу использованных попыток. Обе девушки показали результат 198 см, но Ярослава преодолела высоту 195 см сразу, а Юлии для этого понадобилось три прыжка. Третий результат (188 см) — у Жанель Шепер из Сент-Люсии.

Ярослава Магучих

Юлия Левченко

Отметим, что в этом сезоне организаторы «Бриллиантовой лиги» объявили, что победитель легкоатлетического сезона в общем зачете определяться не будет. Все этапы в этом году будут индивидуальными соревнованиями.

К слову, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за запрета World Athletics.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы 2019 года.

Фото twitter.com/Diamond_League



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