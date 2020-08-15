27.25 / 27.49 31.97 / 32.46
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинские красавицы Магучих и Левченко произвели фурор на этапе «Бриллиантовой лиги» (фото, видео)

10:58 15 августа 2020
Ярослава Магучих и Юлия Левченко

Блестяще выступили на стартовом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако украинские прыгуньи в высоту — вице-чемпионки мира Ярослава Магучих из Днепра и киевлянка Юлия Левченко, занявшие по итогам состязаний верхние ступеньки пьедестала почета.

Читайте также — Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»

При этом 18-летняя Магучих, недавно поразившая поклонников сменой имиджа, опередила 22-летнюю Левченко, на которую обратил внимание Криштиану Роналду, лишь благодаря меньшему числу использованных попыток. Обе девушки показали результат 198 см, но Ярослава преодолела высоту 195 см сразу, а Юлии для этого понадобилось три прыжка. Третий результат (188 см) — у Жанель Шепер из Сент-Люсии.

Ярослава Магучих

Юлия Левченко

Отметим, что в этом сезоне организаторы «Бриллиантовой лиги» объявили, что победитель легкоатлетического сезона в общем зачете определяться не будет. Все этапы в этом году будут индивидуальными соревнованиями.

К слову, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за запрета World Athletics.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы 2019 года.

Фото twitter.com/Diamond_League

336

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Похоже на инсульт: киевлянка рассказала о тяжелых осложнениях COVID-19

Похоже на инсульт: киевлянка рассказала о тяжелых осложнениях COVID-19

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ярослава Магучих и Юлия Левченко

Украинские красавицы Магучих и Левченко произвели фурор на этапе «Бриллиантовой лиги» (фото, видео)

Задержание боевиков

Зеленский резко отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер