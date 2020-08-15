Не простили позора в матче с «Баварией»: Месси останется без тренера (фото)

Главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена, занявшего свой пост всего семь месяцев назад, отправят в отставку по итогам заседания совета директоров клуба в понедельник, 17 августа, сообщают испанские СМИ. Накануне известный итальянский журналист Sky Sport Фабрицио Романо, у которого 1,1 млн читателей в Twitter, сообщил, что «Барса» уже приняла решение об увольнении специалиста.

Руководство каталонского гранда не простило Сетьену лишь второе место в чемпионате страны и вылет из Кубка страны на стадии полуфинала. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения боссов клуба, стало позорное поражение «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8 (испанских клубов нет в полуфинале ЛЧ впервые с 2007 года!). Уже вирусным стало фото из раздевалки испанцев в перерыве встрече (при счете 1:4). Только взгляните на опустошенные взгляды Месси и голкипера тер Штегена.

Кстати, ночью после разгрома болельщики «Барсы» встретили команду возле отеля в Лиссабоне, куда Месси и компания вернулись после игры, сообщает Daily Mail. Фанаты освистали футболистов, а также выкрикивали: «Негодяи!» Молодые игроки — Ансу Фати и Рики Пуиг — были единственными, кому фанаты аплодировали после возвращения «Барселоны» в гостиницу.

Перед тем, как скрыться в отеле после приезда со стадиона, Лионель Месси жестом попросил у фанатов «Барсы» прощения

В клубе считают, что 61-летний Сетьен провалился в «Барсе» из-за того, что ранее не достиг больших высот на тренерском поприще и не был для игроков авторитетом. Поэтому на его место планируется назначить тренера с именем. Основные кандидаты — аргентинец Маурисио Почеттино, голландец Рональд Куман и испанец Хави.

Правда, один из нюансов в том, что Почеттино, находящийся без работы после увольнения из «Тоттенхэма», в прошлом играл за другой клуб из столицы Каталонии — «Эспаньол» и нелестно высказывался о «Барсе». Куман руководит сборной Нидерландов и некоторое время назад отказал руководству «Барселоны», за которую он выступал в 1989--1995 годах. Что же касается легенды клуба Хави, то он также сказал «Нет» каталонцам в январе 2020-го после увольнения прежнего наставника.

Отметим, что Кике Сетьен работает с «Барселоной» с 14 января 2020 года (он принял команду после увольнения Эрнесто Вальверде). До прихода в каталонский клуб специалист, в активе которого три поединка в футболке сборной Испании, тренировал «Расинг», «Полидепортиво», сборную Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». Правда, наибольших успехов наставник добился с «Бетисом», с которым по итогам сезона-2017/2018 финишировал на шестом месте в чемпионате Испании и играл в Лиге Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси и Луис Суарес игнорировали тренера «Барселоны» Кике Сетьена.

Фото AFP, Twitter ФК «Барселона»



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