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Спорт

80-летнюю рекордсменку мира дисквалифицировали за применение допинга (фото)

14:22 15 августа 2020
Барбара Жикель

Велогонщица из США Барбара Жикель дисквалифицирована на год за применение допинга, сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA). Все бы ничего, но отстраненной от состязаний спортсменке… 80 лет.

Сообщается, что в августе прошлого года Жикель установила мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав дистанцию 500 м с места за 44,062 сек. После этого спортсменку попросили сдать допинг-тест, давший в итоге положительный результат. В пробе американки обнаружили метилтестостерон (синтетический стероидный гормон, запрещенный из-за сильного повышения силы и выносливости на фоне его применения). При этом ветеран шоссейных трасс Жикель сообщила, что принимала препарат с этим веществом с 2005 года, но ни разу не сообщала об этом в USADA.

Велогонщица пыталась доказать, что врач прописал ей препарат для борьбы с приступами бронхита (30-летний стаж курильщика), но ее доводы не сочли убедительными. Более того, USADA пришло к выводу, что спортсменка намерено пыталась получить преимущество и дисквалифицировало ее на год, лишив ряда титулов. Жикель пыталась оспорить это решение в суде, но проиграла.

Барбара Жикель

Впрочем, у 80-летней Барбары еще есть шанс вернуться в «большой спорт». Какие ее годы. Достаточно отметить, что в прошлом году USADA дисквалифицировало на год за применение запрещенного эпитренболона (вещества, которое используется в бодибилдинге для увеличения мышечной массы)… 90-летнего американца Карла Кроува.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 94-летняя немецкая гимнастка восхитила сеть.

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