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Спорт

Украинец Швед сменил титулованный «Селтик» на клуб из Бельгии (видео)

17:19 15 августа 2020
Марьян Швед

Полузащитник «Селтика» Марьян Швед, который дебютировал в сборной Украины в 2018 году, покинул шотландский клуб и на правах аренды с правом выкупа перешел в «Мехелен», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Напомним, что экс-футболист «Карпат» перебрался в «Селтик» в январе 2019 года, но за это время провел за клуб из Глазго всего три поединка и забил один мяч (в матче квалификации Лиги чемпионов с эстонским «Нымме-Калью»). Контракт Шведа с 51-кратным чемпионом Шотландии рассчитан до лета 2023 года.

После двух туров «Мехелен» набрал четыре очка и пока лидирует в чемпионате Бельгии (в прошлом сезоне новая команда Шведа финишировала шестой и осталась без еврокубков).

Напомним, что нынешнюю трансферную стоимость Марьяна Шведа, в активе которого 11 поединков и два мяча в футболке молодежной сборной Украины и два матча в составе главной команды страны, портал Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Зари» Богдан Михайличенко перешел из «Зари» в бельгийский «Андерлехт».

Фото ФК «Мехелен»

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