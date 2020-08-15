«Динамо» забило пять мячей новичку первой лиги (видео)

В субботу, 15 августа, киевское «Динамо», проигравшее ранее в товарищеском матче «Десне» (1:2), на своей клубной арене имени Валерия Лобановского в рамках подготовки к сезону провело спарринг с новичком первой лиги «Полесьем» из Житомира.

Команда Мирчи Луческу без испытывающих проблемы со здоровьем Бурды, Попова, Шабанова, Вербича, Шепелева, Цыганкова и Русина разгромила подопечных Сергея Шищенко — 5:1 (Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45+1, Дуэлунд, 78 — Галенко, 52).

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46), Тымчик, Кендзера (Забарный, 65), Сирота, Караваев (Вивчаренко, 79), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), де Пена (Дуэлунд, 46), Цитаишвили (Булеца, 74), Супряга (Соль, 65).

Видео гола Шапаренко со штрафного

Напомним, что команда Мирчи Луческу стартует в чемпионате Украины 21 августа гостевым поединком с донецким «Олимпиком». А на 25 августа у «бело-синих» запланирован матч за Суперкубок Украины против «Шахтера», пробившегося в полуфинал Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Александр Караваев женился.

Фото ФК «Динамо»

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