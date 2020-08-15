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Криштиану Роналду погрузился без акваланга на глубину 14 метров (фото, видео)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, завершивший сезон вылетом с «Ювентусом» из Лиги чемпионов, показал, как проводит отпуск в кругу возлюбленной Джорджины Родригес, детей и друзей.
Португалец опубликовал в Instagram видео, на котором он со своей новой яхты стоимостью 6 млн евро погружается на морское дно на глубину 14 метров.
«Сегодня я проснулся и подумал: „А что творится в море?!“ Зовите меня Нептуном», — подписал видео Криштиану Роналду, добавив хештег #ПожалуйстаНеПовторяйте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду стал с «Ювентусом» чемпионом Италии.
Фото Instagram136
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