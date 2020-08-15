Гран-при Испании: онлайн-видеотрансляция шестого этапа Формулы-1

В воскресенье, 16 августа, на трассе «Барселона-Каталунья» состоится шестой в сезоне этап Формулы-1 Гран-при Испании. В борьбе за подиум гонщики преодолеют 66 кругов (307,104 км).

По итогам состоявшейся накануне квалификации первую стартовую позицию четвертый раз в сезоне (и 92-й раз в карьере) займет лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон, выигравший, кстати, Гран-при Великобритании с пробитым колесом. Со второго места гонку начнет его напарник по команде «Мерседес» Валттери Боттас, с третьего — Макс Ферстаппен из «Редд Булл», ставший 9 августа победителем Гран-при 70-летия.

Гран-при Испании. Квалификация

Прямую видеотрансляцию Гран-при Испании смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:10) в этой новости.

Отметим, что положение лидеров в общем зачете Формулы-1 после пяти этапов выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 73; 4. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 5. Ландо Норрис («Макларен») — 38.

В Кубке конструкторов ситуация такова: 1. «Мерседес» — 180 очков; 2. «Ред Булл» — 113; 3. «Феррари» — 55; 4. «Макларен» — 53; 5. «Рейсинг Пойнт» — 41.

Добавим, что седьмой этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдет 30 августа в Льеже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире Гран-при Испании.

Фото Twitter Formula 1

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