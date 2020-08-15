«Лион» вслед за «Ювентусом» выбил из Лиги чемпионов «МанСити»: видео голов

В субботу, 15 августа, на лиссабонском стадионе «Жозе Алваладе» определился последний полуфиналист Лиги чемпионов (впервые с 2005 года в ½ финала турнира не сыграют Лионель Месси или Криштиану Роналду!) Им сенсационно стал герой 1/8 финала французский «Лион», вслед за «Ювентусом» одолевший английский «Манчестер Сити» с футболистом сборной Украины Александром Зинченко в запасе.

Лига чемпионов. ¼ финала

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (де Брюйне, 69 — Корне, 24, Дембеле, 79, 87).

Знаменитый наставник «МанСити» Хосеп Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов с, прости Господи, «Барселоной». А вот после переезда каталонца сначала в Германию, а затем на Туманный Альбион — как обрезало. Ни одного финала! С мюнхенцами специалист трижды упирался в испанский барьер в полуфинале, а с «горожанами» столько же раз вылетал из турнира еще раньше (в 2017-м — от «Монако», в 2018-м — от «Ливерпуля» и в 2019-м — от «Тоттенхэма»). И вот футбольная судьба предоставила испанцу еще один шанс.

Англичане начали встречу активнее, но не более того. Голевых моментов — с гулькин нос. «Лион» же до перерыва не только надежно охранял свои тылы, но и использовал свой шанс в атаке. При этом ворота Эдерсона поразил злой гений «МанСити» 23-летний ивуариец Корне, который в трех матчах с подопечными Гвардиолы (в прошлом сезоне соперники играли в одной группе ЛЧ) «отгрузил» в их ворота четыре (!) мяча.

После перерыва англичане снова попытались найти бреши в обороне «Лиона». Но с тем же успехом. Время шло, и Гвардиола решил еще больше усилить атаку, заменив центрального защитника Фернандиньо (кстати, экс-звезду «Шахтера») на созидателя Мареза. И на 69-й минуте бельгиец де Брюйне после двух неудачных попыток забить со штрафных ударов таки поразил ворота французов — 1:1.

Более того, сравняв счет, игроки «Сити» безраздельно завладели игровым преимуществом и… нарвались на контратаку, которую точным ударом завершил вышедший на замену Дембеле. В сложной ситуации с возможным офсайдом рефери после обращения к помощи VAR взятие ворот вице-чемпиона Англии засчитал — 1:2.

И даже в этой ситуации у парней Гвардиолы был шикарный шанс спастись, но Стерлинг умудрился не попасть по пустым воротам с пяти метров. Ответ французов последовал незамедлительно — Дембеле еще раз наказал английского гранда. 1:3! Занавес.

0:1 Корне (24-я мин.)

1:1 де Брюйне (69-я мин.)

1:2 Дембеле (79-я мин.)

1:3 Дембеле (87-я мин.)

«МанСити» третий сезон подряд вылетел из турнира в четвертьфинале. «Лион» же — в полуфинале Лиги чемпионов. Впервые за 10 лет. Тогда, в 2010-м, как и в нынешнем розыгрыше, французы вышли на «Баварию». Такая вот ирония судьбы.

Напомним, что в других поединках ¼ финала «ПСЖ» на последних минутах вырвал победу у «Аталанты» — 2:1, «Лейпциг» оказался сильнее «Атлетико» — 2:1, а «Бавария» уничтожила «Барселону с Лионелем Месси в составе — 8:2.

В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют: «ПСЖ» — «Лейпциг» (18 августа, стадион «Да Луш») и «Лион» — «Бавария» (19 августа, стадион «Жозе Алваладе»). Нас ждут две французско-немецкие дуэли.

Кстати, впервые в истории в ½ финала турнира пробились три команды, возглавляемые тренерами из одной страны, — немцами Хансом-Дитером Фликом («Бавария»), Томасом Тухелем («ПСЖ») и Юлианом Нагельсманном («Лейпциг»). Наставник «Лиона» Руди Гарсия, как известно, француз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сразится в полуфинале Лиги Европы с итальянским «Интером».

Фото uefa.com



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