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Миочич – Кормье: видео третьего боя супертяжей в UFC
В ночь с 15 на 16 августа в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 252, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Стипе Миочичем (20 побед, 3 поражения) и его соотечественником Даниэлем Кормье (22 победы, 3 поражения, 1 ничья).
Это был уже третий бой между, без преувеличения, великими бойцами смешанных единоборств. В предыдущих соперники обменялись победами — в 2018-м Кормье нокаутировал оппонента в первом раунде, а в 2019-м уже Миочич взял реванш техническим нокаутом в четвертой пятиминутке.
На этот раз бойцы прошли полную дистанцию в пять раундов и держа в напряжении болельщиков у телеэкранов (из-за пандемии коронавируса допуск болельщиков на трибуны арены был запрещен) до последних секунд. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Миочичу — 49:46, 49:46, 48:47, который защитил свой чемпионский пояс.
Лучшие моменты боя Миочич — Кормье
После завершения поединка 41-летний Кормье объявил о завершении карьеры. «Меня не интересует борьба ни за что, кроме титулов. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за титул. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за чемпионство в тяжелом весе. Это был довольно хороший бой», — отметил боец.
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