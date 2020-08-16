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Титулованный велогонщик упал с 15-метровой высоты и выжил (фото, видео)
20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул едва не погиб во время однодневной гонки Джиро ди Ломбардия, которая проходила в итальянском регионе Ломбардия. Ранее гонка в Польше завершилась чудовищным завалом, после которого победителя ввели в искусственную кому.
Спортсмен, являющийся чемпионом Европы по шоссейным гонкам и дважды чемпионом мира по юниорам, не справился с управлением при въезде на мост, зацепился за бетонную плиту и упал с 15-метровой высоты вниз.
При этом Эвенепул по-настоящему родился в рубашке. Как сообщает издание Catradio Esports на своей странице в Twitter, несмотря на падение, Ремко все время находился в сознании. После же того, как спортсмена доставили в больницу, у него было диагностировано перелом таза и ушиб легкого. Как говорится, легко отделался…
Remco Evenepoel sacomiada de la temporada després de les lesions patides en una caiguda avui durant el Giro de Llombardia.— Catràdio Esports (@Catradioesports) August 15, 2020
Té una fractura a la pelvis i una contusió al pulmó. El belga ha caigut per un pont en un dels descensos de la clàssica italianahttps://t.co/7yQYOeyitj pic.twitter.com/asVfs4Vy4V
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Бразилии по футболу полузащитник «Крузейро» Энрике выжил после падения на машине с 200-метровой высоты.31
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