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Спорт

Титулованный велогонщик упал с 15-метровой высоты и выжил (фото, видео)

11:38 16 августа 2020
Ремко Эвенепул

20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул едва не погиб во время однодневной гонки Джиро ди Ломбардия, которая проходила в итальянском регионе Ломбардия. Ранее гонка в Польше завершилась чудовищным завалом, после которого победителя ввели в искусственную кому.

Спортсмен, являющийся чемпионом Европы по шоссейным гонкам и дважды чемпионом мира по юниорам, не справился с управлением при въезде на мост, зацепился за бетонную плиту и упал с 15-метровой высоты вниз.

При этом Эвенепул по-настоящему родился в рубашке. Как сообщает издание Catradio Esports на своей странице в Twitter, несмотря на падение, Ремко все время находился в сознании. После же того, как спортсмена доставили в больницу, у него было диагностировано перелом таза и ушиб легкого. Как говорится, легко отделался…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Бразилии по футболу полузащитник «Крузейро» Энрике выжил после падения на машине с 200-метровой высоты.

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