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Где смотреть онлайн «Лейпциг» — «ПСЖ»: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов
Во вторник, 18 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне определится первый финалист Лиги чемпионов. Болельщики станут свидетелями первого в истории противостояния немецкого «Лейпцига», выбившего из турнира «Атлетико», и французского «Пари Сен-Жермен», который на последних минутах отобрал путевку в полуфинал у «Аталанты».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛЕЙПЦИГ» — «ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН»
Кстати, 33-летний наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн считает 46-летнего тренера парижан Томаса Тухеля… своим футбольным учителем. В 20 лет Юлиан — тогда футболист молодежной команды «Аугсбурга» — получил серьезную травму мениска и попрощался с карьерой игрока. Парень впал в депрессию и хотел вообще уйти из футбола, но в дубле «Аугсбурга» нашелся человек, который убедил парня остаться, — Томас Тухель. В итоге Нагельсменн в 28 лет стал у руля «Хоффенхайма» самым молодым главным тренером в истории бундеслиги, а в 33, уже во главе «Лейпцига», — самым молодым наставником, когда-либо выводившим подопечных в полуфинал ЛЧ.
Для сравнения: защитник «Пари Сен-Жермен» Тьягу Силва старше «рулевого» соперника почти на три года, а Лионель Месси моложе Нагельсманна всего на месяц.
В прямой телетрансляции поединок «Лейпциг» — «ПСЖ» (в 22:00) покажет телеканал «Футбол 1». При этом перед началом встречи (в 21:15) и после ее окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события на стадионе «Да Луш».
Лига чемпионов. ½ финала
18 августа (вторник)
«Лейпциг» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»
Отметим, что букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение чемпиону Франции. К примеру, аналитики конторы «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «ПСЖ» в основное время принимают с коэффициентом 1,70, на ничью — 4,15, на победу «Лейпцига» — 4,50.
Напомним, что в другом полуфинале в среду, 19 августа, на арене «Жозе Алваладе» сразится еще одна французско-немецкая пара — «Лион» — «Бавария».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов уничтожила «Барселону» — 8:2.8
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